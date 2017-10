La nota pittrice Ester Campese è tra gli artisti che espongo alla mostra I C O N S il cui vernissage si terrà il prossimo 12 ottobre al PARINI COWORKING in VIA VISCONTI BERNABO’ 13 a Milano.

La pittrice Ester Campese partecipa a questa mostra con l’opera “Donna con Rose”, già esposto a Londra, e rientrante in quella ricerca ed ispezione del mondo femminile da lei perseguito e dipinto in più sfaccettature, portando anche il suo punto di vista sulla contemporaneità, il tempo presente, che per sua stessa natura è icona di se stessa, in quanto simbolo e scenario dell’epoca che viviamo.

La pittrice continua a dialogare con i suoi interlocutori e mantenere connessa la sfera interiore e spirituale di ogni spettatore a cui suggerisce sommessamente con un’espressione femminile come comprendere il confine tra l’arte ed il mercato ma, soprattutto, l’indottrinamento che la società ci impone. Campey prova così, con grazia, a riportarci un mondo iconicamente più etereo, quello femminile.