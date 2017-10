Esce all’estero, “Sfardo” album d’esordio di Alessio Bondì

“Sfardo”, il fortunato album di esordio (uscito ad aprile 2015 per Malintenti Dischi e 800A Records) di Alessio Bondì, sbarca all’estero: a partire dal 24 novembre, infatti, il disco verrà distribuito in ben 10 Paesi (Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Olanda e Brasile). L’uscita verrà anticipata, a fine ottobre, dal singolo e dal video di “Di cu sì”.

I testi contenuti nel booklet del cd sono stati tradotti in 5 lingue, inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese e, per l’occasione, uscirà anche l’edizione speciale in vinile con tutte le traduzioni incluse all’interno.

