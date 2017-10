“E Buonanotte” romanzo di Daniele Doesn’t Matter

“e buonanotte” è il primo romanzo di Daniele Doesn’t Matter, al secolo Daniele Selvitella. Una storia originale e divertente che sfrutta tutti i linguaggi della cultura giovanile, compresi i segreti del Deep Web, in perfetta sintonia con lo spirito del tempo. L’autore presenta il libro Domenica 15 ottobre al Festival del Nerd presso la Libreria Ubik di Foggia alle ore 11.30

“e buonanotte” è la storia di un ragazzo che non voleva dormire. Perché certo il sonno è il periodo di riposo che sospende la coscienza ed è indispensabile per il ripristino dell’efficienza fisica e psichica. Ma nell’arco di una vita, viviamo una media di 29.200 giorni. Se da questo numero sottraiamo le ore passate a dormire, in una vita media di 80 anni, ne viviamo appena 53!

Capite quanto tempo perdiamo? È questo il pensiero che tormenta Luca Ramelli, protagonista del romanzo, un’ossessione che lo conduce a realizzare il suo più grande desiderio: smettere di dormire per vivere pienamente quei 27 anni in più. Per avere tempo da dedicare all’amore, al sesso, agli amici, alla famiglia, alla sete di libertà, alla voglia di sapere e a quella di divertirsi.

Parte così un romanzo allegro, che alla consueta vena comica di Daniele Doesn’t Matter aggiunge dosi di fantastico e di avventuroso. Con l’aiuto di Gorislav, un amico russo, Luca riesce a trovare il modo di vincere la stanchezza e di cancellare definitivamente il bisogno di dormire. La sua perenne veglia ha però un effetto collaterale inaspettato. Luca diventa dipendente dalla sete di sapere.

Con una capacità di concentrazione ai confini della realtà, comincia a vivere in un mondo fatto di lettura, film, serie tv e saccenza. Un libro non gli basta. Divora intere biblioteche. Anche quella del Politecnico di Milano. Ne deve leggere almeno cinque per volta, guardando contemporaneamente serie tv e film sul suo smartphone e in televisione. Diventa un Supereroe della lettura e della visione delle serie tv, un Supereroe del multitasking.

Nessuno è in grado di rimanere al suo passo. La sua intelligenza però cresce parallelamente alla sua emarginazione che lo condurrà a un punto di rottura in cui lo stesso Luca si ritroverà ad avere il bisogno inverso a quello iniziale: tornare a dormire per recuperare amore, amicizia e famiglia.

Daniele Doesn’t Matter (Daniele Selvitella) è un pioniere del web italiano. Dopo la laurea in Scienze del Design, ha creato il proprio canale YouTube diventando uno dei protagonisti della nuova generazione di storyteller.

Daniele Doesn’t Matter, e buonanotte, in libreria dal 5 settembre, pagine 180, 17 euro