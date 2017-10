Date chiusura Tour degli Omosumo

Si chiude con cinque date il tour degli Omosumo in cui hanno presentato dal vivo i brani del loro album omonimo, uscito per Malintenti Dischi (novembre 2016). Un disco visionario e sorprendente, attraverso il quale raccontano il loro mondo, apparentemente lontano eppure così simile a quello reale; 30 minuti in perenne equilibrio tra ballad liquide e fughe adrenaliniche da togliere il respiro. Un flusso di coscienza con il quale abbandonano definitivamente la forma canzone a favore di una unità da concept album. Ecco le date:

31/10 Napoli – Moses

01/11 Avellino – Tilt

02/11 Vitulazio (Caserta)- Manhattan Lounge Bar

04/11 Tito (PZ) – Festival della Divulgazione / Centro Cecilia

10/11 Palermo – Candelai

Il tour si concluderà con il “Funeral Party” che si terrà a I Candelai di Palermo il 10 novembre: “Fare un funerale a un disco è come un rito di rinascita. – racconta Angelo Sicurella -. Quando abbiamo fatto il Funerale a Surfin’Gaza abbiamo pensato che era una cosa da matti fare un funerale a un disco.

Per cui abbiamo pensato, per il nostro secondo LP, di chiudere il giro in bellezza e di fare un Funeral Tour, in modo da portare un funeral party anche nelle altre città. È il nostro modo di dire arrivederci al nostro secondo disco e un modo di accogliere le cose nuove che stiamo scrivendo dalle ceneri di quello che è stato”.

Gli Omosumo hanno estratto due videoclip dal loro ultimo album: “Un po’ di te” (guarda VIDEO) e “Sei rintocchi di campane” (guarda VIDEO) secondo singolo estratto dall’album.