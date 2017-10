Sarà Città della Scienza a Napoli a ospitare il Primo Congresso Internazionale di Posturologia Clinica nei giorni 17, 18 e 19 novembre prossimi. L’evento gode del patrocinio del Ministero della Salute e della Fondazione Idis Città della Scienza.

Presidenti del Corso sono Raoul Saggini e Ciro Villani. Coordinatori Giorgio Asquini, Piero Galasso e Rosa Razzino. Il convegno è organizzato dal Gruppo Editoriale.

I temi affrontati vanno dai principi di base della postura agli aspetti integri della postura. Quindi, quadri posturali, aree di trattamento interdisciplinari, dalla posturologia alla posturologia clinica.

“L’equilibrio posturale – sottolineano i presidenti del Congresso – è quella condizione in cui tutte le forze che agiscono sul corpo sono bilanciate e quindi il corpo o rimane nella posizione di equilibrio statico o è in grado di eseguire in equilibrio dinamico un movimento finalizzato.

La postura in equilibrio ideale è quella che consente la massima efficacia del gesto attraverso una sequenza di pattern motori che se non adeguati determinano molto spesso atteggiamenti dinamici sfavorevoli in grado di scatenare il disturbo posturale. Questo è condizione ormai molto diffusa e investe nelle sue diverse sfaccettature l’individuo nelle diverse età della sua vita condizionandone la salute e le capacità relazionali e di lavoro con possibile innesco di quadri dolorosi progressivi che poi tendono a evidenziarsi in quadri sindromici”.

Quindi, specificano: “ll Congresso si propone la finalità ormai da tutti condivisa di arrivare in campo sanitario a un inquadramento di segni e sintomi riconducibili a un’unica realtà nosografica, che consenta ai vari specialisti una visione globale e un linguaggio unico, raggruppando una serie di quadri clinici caratterizzati da un’alterazione multifattoriale in un quadro sindromico definito e biomeccanicamente determinato, fornendo chiavi di lettura anche terapeutiche ai partecipanti attraverso i contributi di eminenti studiosi della materia”.

I presidenti concludono auspicando una notevole partecipazione “per condividere insieme le esperienze di questo evento il cui obiettivo di base è promuovere la salute e migliorare gli stili di vita”.

Il congresso sarà aperto venerdì 17 novembre alle ore 14,30 dai saluti dei presidenti e delle autorità istituzionali: Ministero della Salute, Fondazione Idis-Città della Scienza e Regione Campania.