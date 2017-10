Concerto per Telethon: Cammariere, Paoli, Rea

Per l’edizione di quest’anno – la 23.ma – saranno Sergio Cammariere, Gino Paoli e Danilo Rea i protagonisti del grande concerto organizzato da BNL e dal Gruppo BNP Paribas Italia il 20 novembre alle ore 21 all’Auditorium di Milano, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Telethon, per la cura delle malattie genetiche rare.

Un evento unico, in omaggio alla più alta espressione della musica d’autore italiana da parte dei suoi più

autorevoli protagonisti, in un format esclusivo che riunisce in un unico set il repertorio di tre amati artisti tra jazz, musica d’autore e ritmi coinvolgenti.C’è stato un tempo in cui Sergio Cammariere si definiva “cantautore piccolino confrontato a Paoli Gino”. Oggi,grazie ad un concerto unico, per la prima volta i due artisti si incontrano e a rendere ancora più prezioso l’evento, si aggiunge la presenza di Danilo Rea, terzo tassello di un mosaico accattivante.

Tre nobili rappresentanti della scena musicale italiana sullo stesso palcoscenico: Cammariere e Paoli, distanti per generazione ma uniti dal comune amore per la parola in musica e da uno stile sempre raffinato, viaggeranno sull’onda dell’emozione legata ai grandi successi che hanno scandito e continuano a scandire il gusto ed i costumi del nostro Paese; e intanto al pianoforte di Danilo Rea, interlocutore privilegiato dell’uno e dell’altro e naturale complemento della voce senza tempo di Paoli, si apriranno spazi solistici di sorprendente virtuosismo.

Un concerto nuovo, originale, felicemente sospeso tra la dimensione jazzistica e la passione per la canzone d’autore. Un incontro in musica tutto da inventare, che sperimenterà ogni possibile combinazione sonora tra i tre protagonisti, dal piano solo al duetto fino alla reunion (anzi, alla 3union) finale che vedrà esibirsi insieme, dal vivo, un terzetto di esponenti illustri della storia della musica italiana, insieme ad una band di jazzisti di grande esperienza: Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Bruno Marcozzi –alle percussioni, Daniele Tittarelli al sax.