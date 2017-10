Bryan Adams: “Ultimate”, raccolta dei suoi più grandi successi

Bryan Adams ha annunciato per il 3 novembre l’uscita del suo “ULTIMATE”, la raccolta dei brani migliori della sua carriera corredata da 2 nuove canzoni, “Ultimate Love” e “Please Stay”.

I 21 brani che compongono l’album sono disponibile da oggi per il preorder su tutti i partner digitali.

Conosciuto in tutto il mondo per il rock and roll e le grandi ballate, BRYAN ADAMS è davvero un’icona musicale. Con in curriculum una lunga serie di premi incluso un Grammy, un American Music Award, un Ivor Novello e innumerevoli Juno Awards.

Ma Adams non è solo musica ma anche filantropia grazie alla sua The Bryan Adams Foundation, grazie alla quale Adams vuole dimostrare che l’impatto della cultura pop va oltre alla semplice musica.

L’obiettivo di “Ultimate” è quello di condensare l’enorme catalogo di Bryan Adams – 13 studio album, 5 live album, 5 raccolte e più di 75 singoli – in 21 tracce dando la certezza all’ascoltatore di riuscire a cattura la vera essenza di una carriera fatta di innumerevoli hit come “Cuts Like A Knife” e “Run To You”, “When You’re Gone” con Melanie C e “Cloud Number Nine”.

Ovviamente nessun best of potrebbe essere completo senza il successo mondiale “(Everything I Do) I Do It For You” e hit come “Summer Of ’69”, “Have You Ever Really Loved a Woman?” e la collaborazione con Rod Stewart e Sting “All for Love”.

Ma “ULTIMATE” non contiene solo i brani più conosciuti di Adams ma anche due nuove canzoni, le prime dopo 2 anni di silenzio, “Ultimate Love” e “Please Stay”, brano quest’ultimo disponibile insieme al preorder e dal 20 ottobre nelle radio italiane.

“Come cantautore e musicista, non smetti mai di creare, è quello che fai – racconta ADAMS – quindi anche se questa collezione è una “ultimate collection” io continuo a guardare avanti.

I due brani inediti, scritti con il mio collaboratore di lunga data Jim Vallance sono: “Ultimate Love”, che abbraccia l’idea che nonostante l’incertezza di questo mondo l’amore è quello che alla fine cerchiamo, e “Please Stay”, una canzone scritta pensando al musical di Broadway PRETTY WOMAN, basato sul Film di Gerry Marshall”.

Questa la tracklist di “ULTIMATE”:

1. Go Down Rockin’

2. Can’t Stop This Thing We Started

3. Run To You

4. Ultimate Love *BRAND NEW TRACK*

5. Heaven

6. It’s Only Love (with Tina Turner)

7. Here I Am

8. When You’re Gone (with Melanie C)

9. Cloud Number Nine

10. (Everything I Do) I Do It For You

11. You Belong To Me

12. Summer Of ’69

13. Have You Ever Really Loved A Woman?

14. Somebody

15. Please Forgive Me

16. Cuts Like A Knife

17. The Only Thing That Looks Good On Me Is You

18. All For Love (with Sting & Rod Stewart)

19. Back To You

20. Please Stay *BRAND NEW TRACK*

21. 18 Til I Die