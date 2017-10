Bollate: Celebrazioni dell’Anniversario della Vittoria

99° Anniversario della Vittoria

Si terranno domenica 5 novembre 2017 le commemorazioni per l’anniversario della Vittoria. Ecco il ricco programma della giornata.

Ecco il programma

Ore 8.45 – Ritrovo presso il Sagrato della Chiesa Parrocchiale di S. Martino

Ore 9.00 – S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale di S. Martino

Ore10.00 – Alzabandiera. Onore ai Caduti e deposizione corone presso il Monumento ai Caduti – Cimitero di Bollate Centro, al Cippo del Grappa e alla Lapide Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Ore 10.30 – Alzabandiera presso il Sacrario ai Caduti – Cimitero di Bollate Centro

Ore 10.45 – Corteo per le vie cittadine

Ore 11.00 – Deposizione corona presso la lapide in Piazza C. A. Dalla Chiesa

Ore 11,10 – Ricordo Vittime Strage di Nassirya e deposizione corona

Ore 11.15 – Discorso delle Autorità in aula consiliare. Seguirà una riduzione teatrale “Non sono un eroe” di Claudio Villani Storia di quattro soldati della Prima e Seconda Guerra Mondiale

Sabato 4 novembre

Ore 11.00 Ritrovo parcheggio Cimitero di Bollate centro, deposizione corone lapidi dei

caduti di: Cimitero Bollate centro/VittimeVignetta, Bollate/Via Matteotti, Cascina del Sole/Piazza Terracini, Cassina Nuova/Via Madonna, Castellazzo/Via Fametta, Ospiate/Via Milano

Ore 20.45 Chiesa Parrocchiale S. Bernardo di Cassina Nuova, concerto Coro Alpino Lombardo “L’inutile strage”, Canti-Parole–Immagini della Prima Guerra Mondiale

A tutte le celebrazioni sarà presente il sindaco di Bollate Francesco Vassallo