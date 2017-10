Bollate: Asfaltatura di via Piave

Cantieri aperti da lunedì 16 ottobre per l’asfaltatura di via Piave. La durata prevista dei lavori, salvo maltempo, è di circa una settimana. A fasi alterne, in base alla tabella lavori, verrà chiusa una delle due corsie. Garantito il transito delle ambulanze per e dall’ospedale.

Ecco le varie fasi di intervento:

FASE 1: Chiusura della corsia di via Piave, lato ospedale (direz. sud) nel tratto compreso tra piazza Solferino e via Varalli.

LAVORAZIONE: fresatura della carreggiata

DEVIAZIONE: i mezzi e gli autobus diretti verso sud saranno deviati lungo via 4 Novembre con svolta in via L. da vinci, via Varalli e successivo rientro su via Piave

TRANSITO: chiuso a tutti i mezzi. Consentito l’ingresso alle ambulanze, ai mezzi diretti all’ospedale. Gli accessi ai passi carrai privati seguiranno il percorso consentito.

FASE 2: Apertura della corsia di Via piave, lato Ospedale, e chiusura della corsia lato parco (direz. nord) nel tratto compreso tra via Varalli e piazza Solferino

LAVORAZIONE: fresatura della carreggiata

DEVIAZIONE: i mezzi diretti verso nord, provenienti da Novate, saranno deviati con svolta a destra in via Varalli, svolta a sinistra in via L. da vinci e successiva svolta in via 4 Novembre. Gli autobus scolastici provenienti da nord diretti alle scuole potranno continuare a fare il solito percorso, per il ritorno (in direz. centro Bollate), da via Varalli svolteranno a destra in via L. da vinci e poi a sinistra in via 4 Novembre.

TRANSITO: chiuso a tutti i mezzi. Consentito l’ingresso alle ambulanze, ai mezzi diretti all’ospedale. Gli accessi ai passi carrai privati seguiranno il percorso consentito.

FASE 3: Chiusura della corsia di via Piave, lato Ospedale (direz. sud), nel tratto compreso tra piazza Solferino e via Varalli

LAVORAZIONE: asfaltatura della carreggiata

DEVIAZIONE: i mezzi e gli autobus diretti verso sud saranno deviati lungo via 4 Novembre con svolta in via L. da vinci, via Varalli e successivo rientro su via Piave

TRANSITO: chiuso a tutti i mezzi. Consentito l’ingresso alle ambulanze, ai mezzi diretti all’ospedale. Gli accessi ai passi carrai privati seguiranno il percorso consentito.

FASE 4: Apertura della corsia di via Piave, lato Ospedale e chiusura della corsia lato parco (direz. nord) nel tratto compreso tra via Varalli e piazza Solferino

LAVORAZIONE: asfaltatura della carreggiata

DEVIAZIONE: i mezzi diretti verso nord provenienti da Novate saranno deviati con svolta a destra in via Varalli, svolta a sinistra in via L. da vinci e successiva svolta in via 4 Novembre. Gli autobus scolastici provenienti da nord diretti alle scuole potranno continuare a fare il solito percorso, per il ritorno (in direz. centro Bollate), da via varalli svolteranno a destra in via L. da Vinci e poi a sinistra in via 4 novembre

TRANSITO: chiuso a tutti i mezzi. Consentito l’ingresso alle ambulanze, ai mezzi diretti all’ospedale. Gli accessi ai passi carrai privati seguiranno il percorso consentito.