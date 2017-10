Bollate: al via il progetto Quattro ruote amiche

Promosso dall’associazione Cps grazie al Bilancio partecipativo, il progetto Quattro ruote amiche parte lunedì 30 ottobre. È uno dei progetti che hanno vinto l’edizione 2016/17 del Bilancio partecipativo, settore Famiglia e Solidarietà.

Ma vediamo nel dettaglio il progetto “Quattro ruote amiche”: introduce la possibilità, per chi non è in grado, di essere accompagnato a visite o ad esami con un veicolo adeguatamente attrezzato. Il servizio è completamente gratuito ed è stato reso possibile grazie al progetto Bilancio partecipativo oltre al contributo del Comune di 4mila euro per l’acquisto del mezzo.

L’assessore Lucia Rocca e Giuseppe de Ruvo esprimono la loro soddisfazione per la realizzazione di questa importante e utile iniziativa che aiuta le persone con difficoltà di spostamento a gestire le proprie visite mediche e controlli sanitari.

“Il Bilancio partecipativo – dicono Rocca e de Ruvo – è stato un progetto impegnativo ma di grande soddisfazione, che ha evidenziato la sensibilità dei bollatesi verso la cosa pubblica e il territorio. È un progetto che, si può con certezza affermare, proseguirà e migliorerà nel tempo con la collaborazione di tutti i soggetti e le persone che sono stati chiamati in causa”.