Blindur – Annunciate nuove date

I Blindur annunciano nuove date in tutta Italia, per la presentazione di “BLINDUR”, il fortunato disco d’esordio del duo, uscito per La Tempesta Dischi. Inoltre, dal 3 al 5 novembre i Blindur torneranno in Islanda, in qualità di ospiti dell’Iceland Airwaves Festival. Di seguito il calendario aggiornato.

Il duo napoletano è tra i dieci artisti di nuova generazione scelti da Cristina Donà per reinterpretare il suo primo album “Tregua”: il 15 settembre è uscito infatti “TREGUA 1997-2017 STELLE BUONE”, l’album con cui la Donà festeggia 20 anni di carriera, affidando la rilettura del primo disco – ad eccezione di “Stelle buone” che lei stessa rilegge – a “dieci entità stellari avvistate negli ultimi anni”.