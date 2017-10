Atm: lotta all’evasione tariffaria

Prosegue il piano di Atm nella lotta all’evasione tariffaria. Da martedì 31 ottobre, anche nelle stazioni di Sesto Rondò M1, Molino Dorino M1, Sesto Marelli M1 e Porta Romana M3 i tornelli in uscita saranno chiusi con obbligo di convalida del titolo di viaggio, portando a 105 le stazioni interessate dal provvedimento, su un totale di 113 stazioni.

L’impegno dell’Azienda nella lotta all’evasione è sempre maggiore. Infatti, oltre alla chiusura dei tornelli, da settembre sono state potenziate con nuove assunzioni le squadre che si occupano di controlli e di security.

Entro la fine dell’anno la squadra dei controllori arriverà ad un totale di 150 addetti.

Inoltre, dall’inizio di quest’anno le sanzioni sono aumentate del +13,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ogni mese il personale svolge oltre 200 mila controlli e più di 15 mila sanzioni. Ad oggi si registra un tasso di evasione in metropolitana dell’1%.

Per informare i passeggeri, Atm ha predisposto un piano d’informazione che prevede annunci in metropolitana e sui mezzi in superficie, info sul sito web Atm e sul canale Twitter dell’Azienda @atm_informa. Inoltre per il primo periodo saranno presenti Assistenti alla Clientela nelle stazioni coinvolte.