Arsenale40_Progetti nel vuoto

Un ponte tra Teatro e Architettura. Tra Milano e la Cina.

Progetti nel vuoto

performance

23 ottobre 2017, ore 21

Molte città sono scomparse, per opera del tempo, delle guerre, delle sommosse politiche o religiose, per terremoti e altre cause naturali, o semplicemente per abbandono. Della maggior parte di queste città scomparse non resta traccia, né resta il nome, e il ricordo si è cancellato con lo scorrere delle generazioni. A volte sono emersi i nomi di antiche città, custoditi da qualche storico che ne ha fissato il ricordo in un certo momento del tempo.

Molte di queste città erano state sede di culti famosi, di oracoli, di templi. Erano abbellite da magnifiche opere d’arte, come oggi Venezia o Firenze.

Molti architetti, poeti, ingegneri, restauratori, operai…le avevano pazientemente ideate, costruite o ricostruite. Molti archeologi ne hanno ritrovato qualcheduna, sotto le sabbie dei deserti, sotto le acque del mare, sotto altre città.

A nostra volta noi le calpestiamo, distruggiamo e ricostruiamo senza neanche rendercene conto.

Dove camminiamo? Su quali tesori nascosti mettiamo quotidianamente i piedi?

Questa serata breve vuole essere un momento di meditazione e – speriamo – di emozione a partire da questa riflessione.

a cura di Marina Spreafico e Giovanni Di Piano

con Nana Funabiki e gli studenti del secondo anno di Scuola Teatro Arsenale Veronica Del Vecchio, Greta Di Lorenzo, Ian Gualdani, Alessandro Piccolo, Alessandro Pozza, Margherita Serra, Barbara Villa – docenti Marina Spreafico e Kuniaki Ida

e i modelli di architettura del workshop di progettazione della Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano e della Jiaotong University of Xi’an (Cina) – professori Pierluigi Salvadeo e Chen Yang

ambientazione sonora Walter Prati

luci Christian Laface

orario spettacoli

lunedì 23 ottobre, ore 21

biglietteria

lunedì 23 ottobre, dalle ore 19

biglietto unico euro 5