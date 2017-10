Giovedì, al Palafiori di Sanremo, han preso il via corsi e la Prima Fase delle Semifinali di Area Sanremo 2017: l’unico concorso che garantisce l’accesso alle selezioni per il Festival della Canzone Italiana.

Durante le audizioni, che termineranno domani e riprenderanno il prossimo week-end, la Commissione di Valutazione – composta da Stefano Senardi (Direttore Artistico della manifestazione), Massimo Cotto (Presidente della Commissione), Antonio Vandoni (Direttore Artistico di Radio Italia) e Maurizio Caridi (Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo) – ha visto sfilare oltre 400 bravi e determinati giovani che trovano in questo concorso la concreta possibilità di approdare al Festival della Canzone Italiana.

Le Fasi Finali si disputeranno, poi, dal 24 al 26 novembre, con le audizioni davanti alla Commissione di Valutazione con l’esecuzione del brano inedito. Da queste fasi scaturiranno i nomi di coloro che avranno la possibilità di esibirsi davanti alla Commissione Rai per accedere all’edizione 2018 del Festival della Canzone Italiana nella categoria “Giovani”.

L’apertura dei corsi, con “lezioni” su argomenti che toccano da vicino cantanti, cantautori, musicisti ed autori: un interessante panoramica sulla situazione attuale dei diritti d’autore, con il Presidente della Divisione Musica della SIAE; utili informazioni sull’impostazione ed il controllo della voce ed i suoi meccanismi, con Vocal Coach e Foniatri; incontri con i partecipanti alla Rassegna della Canzone d’Autore del Club Tenco (che si è svolta in contemporanea al Teatro Ariston); approfondimenti nel campo delle edizioni musicali con Discografici ed Autori; suggerimenti per i più giovani che si avvicinano a Musical, Talent e spettacoli televisivi con Direttori d’Orchestra ed Arrangiatori.

Al Palafiori sono inoltre in programma tre pomeriggi di intensa attività con relatori d’eccellenza sul tema di quest’anno “Cantautori a Scuola”, che ha visto due momenti importanti, seguiti da moltissimi partecipanti ad Area Sanremo: l’incontro con il Ministro dell’Istruzione, On. Valeria Fedeli, e con il mitico “Professore”, Roberto Vecchioni.