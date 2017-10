Anteo Palazzo del Cinema: Lezione di cinema con Paolo Taviani

Lunedì 30 ottobre alle ore 18.00 Paolo Taviani incontra il pubblico di Anteo Palazzo del Cinema per presentare l’ultimo film realizzato con il fratello Vittorio, UNA QUESTIONE PRIVATA, in Selezione Ufficiale alla XII edizione della Festa del Cinema di Roma.

Il pubblico potrà assistere, prima dell’incontro alle ore 16.30, alla proiezione in anteprima del film che uscirà nelle sale italiane mercoledì 1 novembre; nel cast Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy e Valentina Bellè.

Il film

Over the Rainbow è il disco più amato da tre ragazzi nell’estate del 43. S’incontrano nella villa estiva di Fulvia, adolescente e donna. I due ragazzi sono Milton e Giorgio, l’uno pensoso, riservato, l’altro bello ed estroverso. Amano Fulvia che gioca con i sentimenti di entrambi. Un anno dopo Milton, partigiano, si ritrova davanti alla villa ora chiusa. La custode lo riconosce e insinua un dubbio: Fulvia, forse, ha avuto una storia con Giorgio. Per Milton si ferma tutto, la lotta partigiana, le amicizie… Ossessionato dalla gelosia, vuole scoprire la verità. E corre attraverso le nebbie per trovare Giorgio, ma Giorgio è stato fatto prigioniero dai fascisti…

Proiezione del film UNA QUESTIONE PRIVATA

ore 16.30

Ingresso: intero € 6.00 – ridotto € 5.50

Lezione di cinema con Paolo Taviani

ore 18.00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al n.02/43912769 int.3

Per info e acquisto biglietti: www.spaziocinema.info