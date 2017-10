Afterhours: “Foto di Pura Gioia. Antologia 1987 – 2017″

Dopo il lancio del singolo ‘Bianca’ con Carmen Consoli,

la band annuncia l’uscita di un album antologico e un appuntamento al Forum di Assago per i 30 anni di carriera

‘Bianca’ feat. Carmen Consoli, già disponibile dal 27 ottobre, è il singolo che anticipa “Foto di Pura Gioia. Antologia 1987 – 2017”, album che racconta 30 anni di carriera degli Afterhours. L’uscita dell’antologia è fissata per il 17 novembre mentre il 10 aprile, si chiuderanno i festeggiamenti con l’unica data del 2018 al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

«Gli Afterhours e Carmen Consoli, negli anni, hanno percorso strade diverse ma parallele, hanno condiviso parte di un’esperienza musicale e una visione comune della musica. Era ora che finalmente si incontrassero sul piano comune della canzone d’autore».

Con queste parole, Manuel Agnelli racconta la collaborazione con Carmen Consoli che duetta con lui in ‘Bianca’, il nuovo singolo degli Afterhours, qui in una versione completamente riarrangiata e risuonata, che anticipa l’uscita di Foto di Pura Gioia, album antologico in uscita il 17 Novembre per Universal Music Italia: 76 tracce che ripercorrono i 30 anni di carriera della band di Manuel Agnelli.

Il trentennale, le cui “celebrazioni” sono iniziate a luglio con il tour Afterhours #30, vedrà la chiusura nell’unica, attesissima, data dell’anno prossimo: il 10 Aprile 2018, al Mediolanum Forum di Assago. Sarà un’occasione irripetibile per festeggiare i trent’anni di carriera di una band che ha scritto un pezzo importante della storia della musica italiana.

I biglietti per la data del 10 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano) saranno in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 2 novembre.