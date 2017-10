Accordo Italo e Airc

Italo partecipa alla campagna Nastro Rosa lanciata da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) per il mese di ottobre. Questa iniziativa è dedicata a tutte le donne e come obiettivo ha quello di sconfiggere il tumore al seno: sono infatti oggigiorno in Italia ben 50mila le donne colpite da questa malattia.

La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi, come spiega AIRC, è pari all’87%: un risultato buono ma che ancora non basta per sconfiggere la malattia ed arrivare al 100%.

Italo dunque vuole fare la sua parte, collaborando attivamente con AIRC, a favore della ricerca e della raccolta fondi ad essa destinata.

Nelle Lounge Italo Club di Roma Termini, Roma Tiburtina, Milano Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Torino Porta Susa e Napoli Centrale è infatti possibile per tutto il mese di ottobre acquistare le spillette simbolo del Nastro Rosa, effettuando una donazione. In questo modo tutti i viaggiatori Italo possono contribuire in prima persona alla campagna di prevenzione e ricerca, supportando il costante lavoro che AIRC svolge sul territorio nazionale.

Non è la prima volta che Italo scende in campo a favore della prevenzione oncologica e delle donne colpite dal tumore al seno; già la scorsa primavera Italo ha collaborato con la Susan G.Komen Italia organizzando a Roma una due giorni di visite gratuite senologiche e dermatologiche dedicate ai suoi dipendenti e che ora replica su Milano, oltre che partecipare alla Race for the Cure di Maggio (corsa contro i tumori svoltasi a Roma) e di Settembre (a Bologna) con una squadra aziendale.