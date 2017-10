A Febbraio i Nomadi al Duse: aperte le prevendite

Il primo febbraio i Nomadi saranno al Teatro Duse di Bologna per una delle tappe del Nomadi Dentro tour dal titolo del nuovo album in uscita il 27 ottobre (Edizioni e Produzioni I Nomadi / distribuzione Artist First).

L’album, anticipato dal singolo Decadanza (da ieri in radio e su tutti i digital stores) conterrà, tra gli altri, un brano firmato da Alberto Salerno ed uno da Francesco Guccini.

Decadanza (testo di Marco Rettani, Marco Petrucci e Massimo Vecchi – musica di Beppe Carletti e Francesco Ferrandi) è il primo brano inedito dei Nomadi cantato da Yuri Cilloni, nuova voce della band, insieme a Massimo Vecchi.

Dal vivo presenteranno in parte il nuovo album e i tantissimi successi che in più di 50 anni di carriera si fa davvero fatica a contenere in un solo concerto.

La formazione in tour :

Beppe Carletti (tastiere)

Cico Falzone (chitarre)

Daniele Campani (batteria)

Massimo Vecchi (basso e voce)

Sergio Reggioli (violino, percussioni e voce)

Yuri Cilloni (voce)

Le prevendite sono aperte sul sito teatrodusebologna.it