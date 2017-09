Vittorio Sgarbi al teatro Manzoni: “Michelangelo”

Al Teatro Manzoni,

Dal 4 all’8 ottobre 2017

feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

VITTORIO SGARBI

in

MICHELANGELO

Musiche composte, ed eseguite dal vivo da Valentino Corvino

Violino, viola, oud, elettronica

Scenografia e video di Tommaso Arosio

Messa in scena e allestimento

DoppioSenso

Dopo lo straordinario successo dello spettacolo teatrale “Caravaggio”, dove Vittorio Sgarbi ha condotto il pubblico in un percorso trasversale fra storia dell’artista ed attualità del nostro tempo, parte una nuova esplorazione sull’universo “MICHELANGELO”.

La stupefacente arte di Michelangelo Buonarroti si farà palpabile alle molteplicità sensoriali, attraversate dal racconto del Prof. Vittorio Sgarbi, contrappuntate in musica da Valentino Corvino (compositore, in scena interprete) e assieme alle immagini rese vive dal visual artist Tommaso Arosio. Verrà così ricomposto un periodo emblematico, imprescindibile ed unico nell’arte, e assieme all’ambizione di scoprire un Michelangelo inedito, non resterà che farci sorprendere.

DoppioSenso è un progetto di Valentino Corvino e Tommaso Arosio, dedicato allo studio delle relazioni profonde esistenti tra suono e immagine. Linguaggi, tecnologie e immaginari della contemporaneità rielaborati e messi alla prova nello sviluppo di opere sceniche, performance ed installazioni.

Produzione: Promo Music, in collaborazione con Comune di Foggia

BIGLIETTI

Poltronissima Prestige € 35,00 – Poltronissima € 30,00 – Poltrona € 25,00 – Under 26 € 20,00