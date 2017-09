Paolo Anessi e Simona Grasso in

Concerto per l’uomo in “be mollo”

Tributo a Franco Cerri

all’interno dell’Alzheimer Fest

Sabato 2 settembre 2017 ore 18.30

Gavirate – Piazza Mercato

Tanti se lo ricorderanno per il famoso “uomo in ammollo” della televisione degli anni settanta, ma il Maestro Franco Cerri è tutt’ora la punta di diamante della chitarra in Italia.

Nella sua storia si possono trovare collaborazioni di livello mondiale al fianco di Gorni Kramer con Bruno Martelli, Franco Mojo-li, Carlo Zeme e il Quartetto Cetra, fino a suonare con Django Reinhardt, la sua prima, vera influenza chitarristica. Doveva esibirsi all’Alzheimer Fest sabato alle ore 18.30, ma a causa di qualche imprevisto, vista anche la bellezza dei suoi 91 anni, non sarà disponibile. Sarà compito di Simona Grasso e Paolo Anessi elogiare il Maestro con le loro chitarre.

Simona e Paolo suonano insieme da diversi anni, portando nel loro sound tante contaminazioni date dai diversi repertori che offrono. Questa formula li porta nel 2012 a confezionare un album intitolato “Sacro e Profano”, in cui le influenze swing e latin vengono adattate a grandi melodie italiane.

Il tour di concerti che segue l’uscita dell’album li porta a viaggiare lungo tutta la penisola, ottenendo grande consenso da parte del pubblico. I repertori che offrono vanno dal jazz internazionale al classico blues e swing americano, dalla bossanova brasilia-na fino ai brani italiani d’autore del secolo scorso, fruibili singolarmente per serate a tema oppure ottimi per un interessante mix di contaminazioni.

Il concerto in duo, elegante e raffinato, offre mille sfumature sonore, con brani d’ascolto divertenti ed emozionanti al tempo stes-so.