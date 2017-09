Il nuovo singolo

“TOO GOOD AT GOODBYES”

È il brano più ascoltato in streaming al mondo

Milano 12 settembre 2017. Sam Smith è tornato e in pochissimi giorni ha raggiunto la vetta della classifica Globale di Spotify dei brani più ascoltati al mondo con il nuovo singolo “TOO GOOD AT GOODBYES” totalizzando oltre 14.1 milioni di stream nel mondo.

“TOO GOOD AT GOODBYES” segna il ritorno sulle scene di SAM SMITH dalla sua ultima hit “Writing’s On The Wall” (colonna sonora del film di James Bond del 2015) e dopo lo straordinario successo mondiale dell’album di debutto “In The Lonely Hour”, che ha conquistato le vette delle classifiche mondiali.

Il nuovo singolo è stato scritto con i collaboratori di lunga data Jimmy Napes e Stargate. Il brano dimostra ancora una volta l’innegabile unicità dell’estensione vocale di Sam e le sue abilità emotive nella scrittura:

“Questa canzone parla di una relazione che mi ha coinvolto e fondamentalmente tratta di come si può stare bene dopo che si viene mollati. È da molto tempo che non pubblico qualcosa di nuovo, e penso che questo primo singolo fissi lo stile di ciò che arriverà in seguito”.

Sono trascorsi più di tre anni dalla pubblicazione di “In The Lonely Hour” e da allora SAM si è affermato come uno dei più grandi artisti del pianeta, con oltre 12 milioni di album venduti in tutto il mondo, un album e cinque singoli al #1 in UK e moltissimi premi come un Academy Award, un Golden Globe, tre Brit Awards, tre Billboard Music Awards, quattro Grammy’s e sei MOBO Awards.

Il nome e la voce di SAM SMITH (nato il 19 maggio 1992 a Bishop’s Stortford) si sono fatti conoscere grazie a due importanti collaborazioni che gli hanno aperto la strada verso il successo: quella con i Disclosure nel brano “Latch” e quella, planetaria, con Naughty Boy “La La La”.

I suoi due singoli “I’m Not The Only One” (certificato Doppio PLATINO in Italia) e “Stay With Me” (certificato 3 volte PLATINO in Italia) hanno raggiunto le vette delle classifiche mondiali, ottenendo milioni di visualizzazioni su YouTube (89 milioni il primo, 776 milioni il secondo).

