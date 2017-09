“ONLOVE ACCENDI L’AMORE” MUSICA, SPETTACOLO E SOLIDARIETÀ

Domani TIMETOLOVE OFFICIAL PARTY al Molotre di Brescia con ospiti d’eccezione BOB SINCLAR, GHALI, SFERA EBBASTA e tanti altri!

La Onlus TIMETOLOVE, nata nell’aprile 2015 dallo speciale incontro tra Giacomo Maiolini, fondatore e CEO di Time Records, e Ibu Robin Lim, “l’ostetrica dai piedi scalzi”, organizza quest’anno ben due grandi eventi benefici a Brescia, nell’ottica di sostenere concretamente progetti di solidarietà a favore di donne e bambini!

Domani, giovedì 7 settembre, si svolgerà il TIMETOLOVE OFFICIAL PARTY che vedrà esibirsi per tutta la notte al Molotre di Brescia diversi artisti tra cui Bob Sinclar, Ghali e Sfera Ebbasta. Il 29 settembre al Pala Brescia si terrà la tradizionale CHARITY DINNER, giunta alla terza edizione, con lo chef Oldani e il dj Michael Canitrot.

Il TIMETOLOVE OFFICIAL PARTY è la serata dedicata ai più giovani, per i quali è stato selezionato un cast clamoroso: BOB SINCLAR, il leggendario Dj e produttore discografico francese conosciuto a livello mondiale, GHALI rapper milanese che sta scalando le classifiche con “Album”, e SFERA EBBASTA, il nuovo re della trap. Basterebbero questi per definire la line-up d’eccezione di una serata unica nel suo genere che inizia alle 21.30 e prosegue tutta la notte!

A completare l’appuntamento ci saranno anche ANDREA DAMANTE da “Uomini e Donne” e poi ALBERTINO, CRISTIAN MARCHI, ALEX GAUDINO, VIDA LOCA, SIMON DE JANO & MADWILL per una serata di divertimento all’insegna dell’eccellenza dei “groovers” italiani.

Per l’occasione i deejay WAD e FABIO B di “One Two One Two”, la più seguita trasmissione hip hop di Radio Deejay, presenteranno al Molotre “One Two One Two Block Party” coinvolgendo gli ospiti DANTI, SHADE e LUCHÈ.

Si alza così ulteriormente l’asticella della qualità che nel 2016 aveva visto protagonisti del dopo-party ospitato, sempre presso il Molotre, J-Ax e Fabio Rovazzi. Grazie alla serata del Molotre verrà sostenuta non solo la fondazione “BUMI SEHAT” FOUNDATION INTERNATIONAL, da cui tutto “ha preso il via”, e che resta destinataria principale della raccolta, ma anche la fondazione pavese “BRUNO BOERCI”, che supporta la ricerca scientifica in ambito oncologico, compresa quella di tipo pediatrico.

La CHARITY DINNER comincerà invece alle ore 20.00 all’interno del Pala Brescia, appositamente allestito per l’occasione. Come chef è stato chiamato il rinomato Davide Oldani. Ad animare la serata ci sarà il famoso dj e producer francese Michael Canitrot, che ha recentemente suonato durante l’insediamento di Emmanuel Macron, a cui si aggiungeranno altri importanti ospiti, tutti uniti per l’amore in una serata di divertimento per donare un sorriso alla vita.

Ingresso con donazione. Per ogni informazione è possibile consultare il sito www.timetolove.it, scrivere a info@timetolove.it o chiamare i numeri telefonici 331/5819115 (Denny) e 392/5090313 (Onga).

Giacomo Maiolini, che con Time Records raccoglie successi da oltre trent’anni, e Ibu Robin Lim, “l’ostetrica dai piedi scalzi”, donna che da sempre si spende in prima linea nei territori disagiati a favore di donne e bambini, premio per la Pace Alexander Langer 2006 e nominata Eroe dell’Anno nel 2011 dalla CNN, quest’anno hanno voluto raddoppiare lo spettacolo e la solidarietà.

Grazie agli eventi dei due anni passati, che hanno visto la partecipazione di diversi artisti come Saturnino, Paola Barale, J-Ax, Francesca Michielin, Emis Killa, Francesco Renga, Nek, Albertino, Carlo Verdone, Max Pezzali, Giusy Ferreri, Tommy Vee, Alex Britti, Fatoumata Diawara, Alessandro Haber, Fabio Rovazzi, Edoardo Bennato, Ron e molti altri, TIMETOLOVE ha potuto sostenere, raccogliendo 136.000 euro, la Bumi Sehat Foundation International, fondata dalla stessa Robin Lim, la costruzione di una nuova clinica della Fondazione a Bali, per garantire a migliaia di mamme e bambini ogni anno una nascita sicura e una concreta sopravvivenza ai nascituri e l’Associazione “Bambini Cardiopatici nel Mondo”.