Thema in concerto a Salsomaggiore Terme

Sabato 23 settembre la band THEMA sarà in concerto a SALSOMAGGIORE TERME (PR) in occasione dello “Street and Food Festival” (Piazza del Popolo – ore 18.00 – ingresso libero), evento organizzato dalla Confesercenti, che si terrà al 22 al 24 settembre. In scaletta i brani del loro Ep “ACCENDI LA FANTASIA” (Edel Italy), disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Opening act la giovane artista siciliana Ornella Foti.

“Accendi la fantasia”, prodotto da Vladi Tosetto e arrangiato da Massimiliano Belleno, contiene 5 brani che si caratterizzano per una sonorità che rivela un coinvolgente mix tra pop rock e musica elettronica. Protagonista indiscusso dei brani, scritti interamente da Thomas Moschen, Mamo Belleno e Maurizio Bernacchia, è l’amore in tutte le sue sfaccettature, sentimento in grado di generare emozioni contrastanti come l’immaginazione e la voglia di fuggire lontano.

Questa la tracklist dell’Ep: “Se ci stai”, “Giovani occasioni”, “Prendere o lasciare”, “L’amore che vorrei”, “Accendo la fantasia”