Rock Targato Italia – Finali Nazionali XXIX

Nei giorni 2, 3 e 4 Ottobre, si terranno a Milano le finali nazionali di Rock Targato Italia, uno dei più importanti contest musicali italiani, che mira a lanciare artisti emergenti e far conoscere la loro musica originale.

Sono 20 gli artisti in gara, che si sono distinti nelle selezioni, in concerto, svolte in tutta Italia da gennaio a giugno 2017 Provenienti da tutto il territorio nazionale, si contenderanno i premi messi in palio dall’organizzazione. Ogni artista si esibirà con 20 minuti del proprio repertorio rigorosamente originale. Le performance saranno valutate da una giuria composta da operatori del settore, in base ad alcuni criteri come qualità, ricerca, stile ed innovazione.

Giuria:

FILIPPO BROGLIA (Amministratore Recmedia) – MARYON PESSINA E ANDREA VITTORI (MA9 Promotion) – ROBERTO BONFANTI (Scrittore, musicista) – ALEX PIERRO (Giornalista, musicista, critico musicale) – CLAUDIO FORMISANO (Master Musica) – MARCELLO ZINNO (direttore di Rockgarage.it) – ALBERTO RIVA (Consulente musicale, produttore e Event Director) PAOLO PELIZZA (Docente Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema Sede di Milano

Premi: Rock Targato Italia

I premi consistono nella promozione discografica e organizzazione concerti (tour promozionali), la partecipazione degli artisti alla compilation della manifestazione (vedi allegato) che viene pubblicata nel periodo Natalizio.

La compilation è prodotta dall’etichetta Terzo Millennio e promossa attraverso stampa, tv, radio, webzine e social media.

Gran Premio Rock Targato Italia

Il premio in palio consiste in una importante promozione a livello nazionale a sostegno dell’artista e del suo progetto discografico e la partecipazione alla compilation di Rock Targato Italia

Premio Compilation di Rock Targato Italia

La compilation è composta dai primi dieci artisti classificati scelti dalla giuria di settore, prodotta dall’etichetta Terzo Millennio, in collaborazione con Divinazione Milano Srl

Premio Stefano Ronzani

Il premio viene consegnato all’artista che si caratterizza maggiormente per originalità, presenza scenica, capacità tecnica e testo (in italiano). Il premio è stato istituito in memoria di Stefano Ronzani, giornalista e critico musicale del “Mucchio Selvaggio” e “Tutto Musica”, che ha collaborato fin dall’inizio con Rock Targato Italia mantenendo il ruolo di Direttore Artistico per dieci anni. Una figura importante per la scena musicale italiana, autore di libri (LITFIBA) e attento sostenitore e promotore della scena italiana che l’ha visto collaborare con artisti quali I TIMORIA, LIGABUE (al quale ha dedicato la canzone “Il giorno di dolore che uno ha”), DIAFRAMMA, CCCP.

Premio Speciale del Pubblico

Al pubblico viene consegnata una scheda sulla quale mettere sue valutazioni sugli artisti in gara. L’artista che ottiene maggiori consensi, riceve il Premio Speciale e quindi l’opportunità di pubblicare il proprio brano sulla Compilation Ufficiale della manifestazione.

Premio Video Social Club Divo in Azione

Nel corso degli appuntamenti live, agli artisti è stato chiesto di realizzare un videoselfie per promuovere le proprie canzoni, attività live e discografica, in un tempo della durata massima di 1’,30”. il premio consiste nel realizzare un videoselfie per la promozione della compilaton

IL PROGRAMMA

2 OTTOBRE

· FALSI MORALISTI (Pisa)

· IL PINGUINO IMPERATORE (Perugia)

· LA VIA (Padova)

· PIETRANUDA(Potenza)

· BRUSCHETTA BROTHERS (Trento)

· KILLING DODO (Rimini)

· THE BRONZE BANANAS (Forlì)

3 OTTOBRE

· HARD HORNS (Palermo)

· OVERFLOWING (Bari)

· VELAUT (Agrigento)

· MASSIMO FRANCESCON BAND (Treviso)

· COLLECTIN’ SPARKS(Modena)

· ARTEMIO(Milano)

· DOVE I PESCI AFFOGANO (Roma)

4 OTTOBRE

· ESSENZA 55 (Siena)

· MOTETTE (Ascoli Piceno)

· RISING AGE (Torino)

· GOLASECA (Cagliari)

· BLOOP (Milano)

· MOYO (Vicenza)