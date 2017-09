Riparte Radio2 live

RAI RADIO2: ‘RADIO2 LIVE’ RIPARTE DAI BAUSTELLE CON CAROLINA DI DOMENICO E PIER FERRANTINI IN DIRETTA DA MILANO.

Sabato 9 settembre ripartono le vibranti sonorità di ‘Radio2 live’, il format di Rai Radio2 dedicato alla musica dal vivo più bella e attuale: un “luogo” non convenzionale dove, in diretta su Radio2, gli ascoltatori si trovano per incontrare insieme i loro artisti preferiti.

Il concerto di apertura della stagione sarà in diretta da Milano: alle 21, dal Carroponte, i primi ospiti musicali di ‘Radio2 live’ saranno i Baustelle con il tour ‘L’estate, l’amore e la violenza’. Un concerto che vede inserite in scaletta alcune cover a sorpresa, oltre alle canzoni del nuovo album ‘L’amore e la violenza’ e a molti classici del gruppo. A raccontare i retroscena e i momenti salienti dell’evento, i padrini del format di Radio2, Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, voci di tutta la musica dal vivo di ‘Radio2 live’. Sul palco, per l’occasione, oltre a Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), ci saranno Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre).

Radio2, anche per questa nuova stagione, conferma la sua attenzione a tutto il panorama musicale più interessante e contemporaneo, con una line up che, dopo i Baustelle, prosegue con artisti musicali tra i più originali e di successo della scena pop italiana: da Giorgio Poi il 6 ottobre e Gazzelle il 27 ottobre, a Carl Brave X Franco 126 il 17 novembre, fino ad arrivare a nomi quali Fast Animals, Joan Thiele, Gue Pequeno e Selton, che sono solo alcuni dei futuri artisti che calcheranno il palco della Sala B di Via Asiago a Roma.

Concerti esclusivi e intimi, che aprono le porte della Radio, con l’obiettivo di fare incontrare il pubblico di ieri con quello di domani. Per prendere parte ai live, basterà scrivere a radio2live@rai.it e attendere conferma, i concerti sono a ingresso libero per un numero limitato di persone, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

