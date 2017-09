Prevenzione per i dipendenti Italo

LA PREVENZIONE CONTINUA A CORRERE IN AZIENDA. NTV CON SUSAN G. KOMEN ITALIA PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE IN AZIENDA

PREVENZIONE PER I DIPENDENTI DI ITALO E PARTECIPAZIONE ALLA “RACE FOR THE CURE” DI BOLOGNA–MANIFESTAZIONE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO

Continua la collaborazione tra Italo e la SUSAN G. KOMEN ITALIA di nuovo protagonisti per la prevenzione e la tutela della salute dei dipendenti!

Il 22 settembre dalle 14:00 alle 18:00 e il 23 Settembre dalle 10.00 alle 18.00 al Villaggio Race for the Cure c/o Giardini Margherita di Bologna i dipendenti di NTV potranno usufruire di consulti medici e prestazioni specialistiche per la diagnosi precoce dei tumori del seno.

Invece il 24 Settembre potranno prendere parte alla Race for the Cure: la corsa di 5 km o la passeggiata di 2 km per uomini, donne e bambini, competitivi e amatoriali.

Il 2 Ottobre, NTV permetterà a tutti i dipendenti di Milano di partecipare ad una visita specialistica all’interno dei propri uffici. Alle donne sarà dedicato un check-up senologico, mentre agli uomini sarà dedicata una visita dermatologica.

Italo, da sempre attento alla prevenzione e cura dei suoi dipendenti, offre numerosi servizi di prevenzione tramite il suo innovativo sistema di welfare. Ma non solo: il welfare di Italo è ricco di strumenti mirati ai più svariati bisogni dei lavoratori e spazia da pacchetti viaggio a buoni acquisto per abbonamenti per la palestra o per i mezzi pubblici, dalla copertura sanitaria per determinate prestazioni mediche fino all’iscrizione a corsi di lingua straniera, e tanto altro ancora.

La SUSAN G. KOMEN ITALIA è un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. L’Associazione opera dal 2000 e si propone di promuovere la prevenzione, offrire supporto alle donne che si confrontano con la malattia, migliorare la qualità delle cure e potenziare le strutture cliniche. L’evento simbolo di Komen Italia è la Race for the Cure. Una tre giorni ricca di iniziative per la salute, sport e benessere che culmina la domenica con l’emozionante corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km..Grazie ai fondi raccolti anche dalla Race for the Cure, l’Associazione, dal 2000, ha investito 13 milioni di euro in 700 nuovi progetti per la salute delle donne, propri e di altre associazioni.

Italo perciò farà la propria parte, consentendo ai collaboratori di partecipare a questo evento, oltre che di mettere a loro disposizione la possibilità di effettuare controlli preventivi gratuiti.