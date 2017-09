PianoEchos a Monferrato

Dal 9 settembre al 14 ottobre 2017 torna PianoEchos – Settimane Pianistiche Internazionali in Monferrato, il festival pianistico itinerante giunto alla 14esima edizione, che porta la grande musica per pianoforte nei centri più suggestivi del Monferrato alessandrino e in parte di quello astigiano, territorio nominato nel 2014 Patrimonio dell’Umanità UNESCO insieme a Langhe e Roero, per la radicata cultura del vino e per lo straordinario paesaggio modellato dall’uomo, in funzione della coltivazione della vite e della produzione del vino.

Nato dall’idea semplice ma ambiziosa di riunire nel cuore del Monferrato il meglio del pianismo italiano e internazionale, in tredici anni di crescita esponenziale, il festival, organizzato dall’Associazione Culturale San Giacomo con la direzione artistica di Sergio Marchegiani, si conferma dal punto di vista turistico uno degli eventi di punta dell’autunno piemontese. E per la fama degli artisti invitati, e per l’inserimento di luoghi affascinanti che aprono in esclusiva per gli appuntamenti del festival, e ancora per l’attivazione di collaborazioni che realizzano il progetto originario di laboratorio musicale tra le colline piemontesi.

L’edizione 2017 sarà dedicata al recital, istituto musicale fondato nell’800 da Moscheles, Clara Wieck e Franz Liszt che da allora legittima e sublima la natura solistica del pianoforte. E sarà per l’appunto uno dei massimi esperti sul tema, Piero Rattalino, a introdurre il festival e il concerto di apertura, il 9 settembre al Teatro Sociale di Valenza, della pianista coreana Ilia Kim, con un intervento dal titolo “La ‘ratio’ del recital”.

Dodici i concerti (due in più rispetto all’anno scorso) con solisti di fama internazionale, tra i quali spicca GRIGORY SOKOLOV, ospite d’eccezione, che chiuderà la manifestazione il 14 ottobre al Teatro Municipale di Casale Monferrato. Sokolov riceverà il Premio “Tasto d’Argento” 2017, un gioiello in argento e onice realizzato appositamente da un artigiano monferrino, consegnato ogni anno a una personalità di spicco del panorama pianistico internazionale.

Tra gli altri ospiti Bruno Canino, Olaf John Laneri, Pasquale Iannone, il bulgaro Ludmil Angelov (24 settembre, Frassinello), il ceco Martin Kasik (30 settembre, Moncalvo) e il bielorusso Alexander Tutunov (17 settembre, Conzano). Accanto ai grandi nomi, PianoEchos ospiterà come di consueto giovani di talento. Quest’anno, nell’ambito del ciclo “Première Prix”, si esibiranno Elena Nefedova, vincitrice del prestigioso “Premio Venezia” 2016, e Sonia Vasheruk, laureatasi alla “Young Pianists Foundation Piano Competition” di Amsterdam nel 2013.

Il fortunato connubio tra il grande repertorio per pianoforte e la magia del Monferrato è l’ingrediente principale di PianoEchos e del suo viaggio tra i luoghi più suggestivi del territorio. Quest’anno i centri toccati dal festival saranno Lu, Casale, Alessandria, Conzano, Frassinello, Fubine, Moncalvo, Pecetto di Valenza, Valenza e Vignale. Una minuziosa opera di decentramento culturale, capillare e sistematica che valorizza centri anche piccolissimi con una programmazione musicale di qualità.

La manifestazione si avvale del sostegno di Fondazione Live Piemonte dal Vivo- Circuito Regionale dello Spettacolo, Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Performing Arts 2017, Fondazione CRT con Not&Sipari 2017, dei Comuni e delle Associazioni del Monferrato, e gode del patrocinio di Commissione Europea, Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Media partner del festival è Classica HD (canale 138 Sky).

I concerti del festival PianoEchos sono a ingresso libero tranne quello inziale (Piero Rattalino/Ilia Kim) e quello conclusivo (Grigory Sokolov).

Concerto Piero Rattalino/Ilia Kim: Posto Unico € 5

Concerto Grigory Sokolov: Posto Unico € 15

tel. +39 349 3597874 – mail: info@pianoechos.it

PROGRAMMA

“Recital!”

sabato 9 settembre 2017 – Valenza, Teatro Sociale – ore 21.00

PIERO RATTALINO relatore

Italia

“LA ‘RATIO’ DEL RECITAL”

ILIA KIM pianoforte

Corea del Sud

domenica 10 settembre 2017 – Fubine Monferrato, Villa Remotti – ore 17.00

OLAF JOHN LANERI pianoforte

Italia

INTEGRALE DELLE 32 SONATE DI BEETHOVEN – CONCERTO N. 3

venerdì 15 settembre 2017 – Alessandria, Palazzo del Monferrato – ore 21.00

SONIA VASHERUK pianoforte

Russia

PREMIERE PRIX!!

LAUREATA AL “YOUNG PIANISTS FOUNDATION” PIANO COMPETITION 2013 DI AMSTERDAM

sabato 16 settembre 2017 – Pecetto di Valenza, Centro Comunale di Cultura – ore 21.00

MARIAN SOBULA pianoforte

Polonia

domenica 17 settembre 2017 – San Maurizio di Conzano, Abbazia – ore 17.00

ALEXANDER TUTUNOV pianoforte

Bielorussia

sabato 23 settembre 2017 – Lu Monferrato, Chiesa di San Nazario – ore 21.00

PASQUALE IANNONE pianoforte

Italia

domenica 24 settembre 2017 – Frassinello Monferrato, Castello – ore 17.00

LUDMIL ANGELOV pianoforte

Bulgaria

INTEGRALE DELLE MAZURKE E POLACCHE DI F. CHOPIN – CONCERTO N. 1

sabato 30 settembre 2017 – Moncalvo, Teatro Comunale – ore 21.00

MARTIN KASIK pianoforte

Repubblica Ceca

domenica 1 ottobre 2017 – Vignale Monferrato, Chiesa del Convento – ore 17.00

ELENA NEFEDOVA pianoforte

Russia

PREMIERE PRIX!!

VINCITRICE DELLA XXXIII EDIZIONE DEL PREMIO VENEZIA 2016

sabato 7 ottobre 2017 – Lu Monferrato, Chiesa di San Giacomo – ore 21.00

OLAF JOHN LANERI pianoforte

Italia

INTEGRALE DELLE 32 SONATE DI BEETHOVEN – CONCERTO N. 4

domenica 8 ottobre 2017 – Casale Monferrato, Biblioteca del Seminario – ore 17.00

BRUNO CANINO pianoforte

Italia

sabato 14 ottobre 2017 – Casale Monferrato, Teatro Municipale – ore 21.00

GRIGORY SOKOLOV

Russia

PREMIO “TASTO D’ARGENTO” 2017