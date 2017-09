Oltreunpo’ apre le porte al pubblico

DOMENICA 24 SETTEMBRE presso il Teatro Alfredo Chiesa a Milano

Ospite d’eccezione Enzo Iacchetti

Dopo il successo raccolto le scorse stagioni con lo spettacolo ”Oltrepossiamo – Tragicomica Oltrepadana” e “Oltrepossiamo 2 – Una comunità che partecipa”, la Compagnia Teatrale OLTREUNPO’ dà inizio alla nuova stagione. Domenica 24 settembre, presso il Teatro Alfredo Chiesa a Milano, la Compagnia aprirà le porte al pubblico, a partire dalle ore 15:00, per regalare a grandi e piccini un pomeriggio divertente tra spettacoli, corsi e laboratori, per farsi un’idea sui metodi e la didattica della Scuola Oltreunpo’ Teatro. Un pomeriggio rivolto a chi non ha mai abbracciato il mondo del teatro ma anche a chi, invece, ha già esperienza.

In occasione della presentazione della Scuola, il pubblico avrà la possibilità di sperimentare e divertirsi, conoscere i corsi 2017/2018 e soprattutto gli spettacoli in cartellone per la nuova stagione, che sarà ricca di appuntamenti e vedrà la Compagnia impegnata in diverse produzioni nei teatri milanesi: Mastro Riciclo, spettacolo per bambini in scena al Teatro Guanella il 12 novembre 2017, La condizione umana, dal 18 al 21 gennaio 2018 presso il Teatro Delfino e Resistenze il 10 ed 11 febbraio 2018 a Villa Litta.

In apertura, ospite d’eccezione di questa giornata sarà Enzo Iacchetti, che già precedentemente aveva sostenuto l’impegno di Oltreunpo’ Teatro, in difesa dell’ Oltrepò pavese da una grave minaccia ambientalista, culminato con la grande manifestazione del maggio 2016, a cui hanno partecipato, insieme ad Enzo Iacchetti, anche Roberto Vecchioni e Giobbe Covatta.

A chiusura della giornata ci sarà un aperitivo e un brindisi di buon auspicio per la nuova stagione.

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail info@oltreunpo.it.

INFO E PROGRAMMA:

Domenica 24 settembre – ore 15.00 – Teatro Alfredo Chiesa – via San Cristoforo 1, Milano.

Inizio ore 15.00

• Laboratorio, “Il teatro come gioco per bimbi e ragazzi” con Michela Marongiu;

Ore 16,00

• Lezione, Metodologie didattiche a confronto e Metodo di lavoro di Oltreunpo’ Teatro con il direttore artistico Marco Oliva;

• Laboratori, “Primi passi nel teatro” con Elena Martelli;

“La voce è musica” con Martino Iacchetti;

“Scoprire il proprio corpo danzante” con Bruna Serina de Almeida;

Ore 18,00

• Confronto pubblico con Enzo Iacchetti;

• Presentazione corsi Oltreunpo’ e spettacoli della Compagnia per la stagione 2017/2018.

• Aperitivo

Sedi della scuola:

Milano – via Segantini 75 – M2 Romolo

Voghera – presso StarDance, via Ridondello 44