“Ogni istante” di Elisa

ELISA

GRANDE ATTESA PER IL NUOVO SINGOLO INEDITO “OGNI ISTANTE” in regalo agli spettatori dei concerti all’Arena e agli iscritti al “Fun Club”

IN ANTEPRIMA LIVE IL 12 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA

anche nella versione inglese “YOURS TO KEEP” DURANTE LA PRIMA DELLE QUATTRO SERATE DI “TOGETHER HERE WE ARE” L’EVENTO CHE CELEBRA VENT’ANNI DI STRAORDINARIA CARRIERA

12 settembre – serata “POP-ROCK”

13 settembre – serata “ACUSTICA-GOSPEL”

15 e 16 settembre – serata “ORCHESTRA”

…E GRANDI OSPITI

Giorgia, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Mario Biondi, Luca Carboni,

Carmen Consoli, Francesco De Gregori, Emma, Fabri Fibra, LP,

Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Francesca Michielin, Gianna Nannini,

Mauro Pagani, Gino Paoli, Francesco Renga, Giuliano Sangiorgi, Jack Savoretti,

Thegiornalisti, Ornella Vanoni, Federico Zampaglione, Renato Zero

Manca meno di una settimana a “TOGETHER HERE WE ARE”, quattro show unici (“POP-ROCK”, “ACUSTICA-GOSPEL” e “ORCHESTRA”) il 12, 13, 15 e 16 settembre all’Arena di Verona con cui ELISA celebrerà vent’anni di straordinaria carriera. Durante la serata pop-rock Elisa presenterà per la prima volta live il nuovo singolo inedito “OGNI ISTANTE” (Universal Music), anche nella versione inglese “YOURS TO KEEP”.

Già SOLD OUT la serata “Pop-Rock” (12 settembre) e le due serate “Orchestra” (15 e 16 settembre) e ultimissimi biglietti di gradinata non numerata disponibili per la serata “Acustica-Gospel” (13 settembre) per un totale di 47.261 biglietti venduti.

“OGNI ISTANTE”, prodotto da Katoo, Andrea Rigonat e dalla stessa Elisa, nasce come una lettera sentita dell’artista verso i suoi fan, come ringraziamento per questi 20 anni vissuti insieme e segna inoltre l’inizio di un nuovo percorso artistico e discografico con Universal Music Italia.

Il brano sarà in anteprima esclusiva in regalo per il “Fun Club” e per tutti gli spettatori dei concerti all’Arena che potranno scaricarlo gratuitamente dal 12 settembre al 17 settembre tramite una piattaforma dedicata raggiungibile attraverso il sito ufficiale di Elisa (www.elisatoffoli.com) inserendo il codice seriale del biglietto.

Nel corso delle quattro serate tanti gli amici e colleghi che in questi vent’anni hanno condiviso con Elisa musica ed emozioni. Questi i primi ospiti confermati: Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Mario Biondi, Luca Carboni, Carmen Consoli, Francesco De Gregori, Emma, Fabri Fibra, Giorgia, LP, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Francesca Michielin, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Gino Paoli, Francesco Renga, Giuliano Sangiorgi, Jack Savoretti, Thegiornalisti, Ornella Vanoni, Federico Zampaglione, Renato Zero.

Si passerà dal “POP – ROCK” della prima serata (12 settembre) dove Elisa mostrerà sul palco il suo lato più energico, accompagnata dalla sua super band e dal soul delle voci delle sue coriste, esibendosi su brani come “Labyrinth”, passando per le sonorità britanniche e contaminate dell’ “Anima Vola” e al rock di “Cure Me” e “Together”.

Nella seconda serata, “ACUSTICA – GOSPEL” (13 settembre), Elisa farà rivivere le atmosfere live di “Lotus” e “Ivy” che contengono i celeberrimi brani “Hallelujah” e “A Prayer”, ma anche le versioni acustiche di brani importanti come “Luce (tramonti a nord est)” e “Sleeping in your hand”. Ad accompagnarla sul palco tanti musicisti impegnati in un mix di strumenti acustici, etnici e street.

Per gli ultimi due show “ORCHESTRA” (15 e 16 settembre), Elisa sceglie di farsi accompagnare dall’“Orchestra Nazionale dei giovani dei Conservatori” composta da 70 elementi scelti tra i migliori studenti dei conservatori italiani (in collaborazione con il MIUR – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore e il Conservatorio G. Verdi di Milano) e diretta dal Maestro Alessandro Cadario. Durante le due serate Elisa proporrà una scaletta di grandi classici della canzone italiana e internazionale, come “Caruso”, “Fly me to the moon” e “Amor Mio” ma anche brani significativi del suo repertorio riarrangiati per orchestra come “Eppure Sentire (un senso di te)” e “Almeno tu nell’universo”. Gli arrangiamenti e l’orchestrazione saranno a cura di Patrick Warren mentre Fabrizio Bianco sarà responsabile del coordinamento artistico dell’Orchestra Nazionale dei giovani dei Conservatori.

I biglietti per i concerti all’Arena di Verona (prodotti e organizzati da F&P Group) sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it (per info: www.fepgroup.it).

Radio 105 è radio ufficiale di “Together Here We Are” e su 105.net ha messo in palio un regalo impossibile da acquistare: l’incontro con Elisa all’Arena di Verona. Lo ha fatto attraverso “105 Extra Live!”, l’appuntamento on air e on-line che regala esperienze impagabili. Partecipando a “105 Extra Live!” 2 fortunati fan di Elisa si sono infatti aggiudicati 2 esclusivi Gold Package che comprendono il biglietto per il concerto “Pop-rock” della prima serata in una posizione privilegiata e il Meet&Greet con l’artista più un bracciale per accedere all’hospitality pre-concerto, un Pass Vip da collezione, un gadget memorabilia creato esclusivamente per l’evento.

Il 12, 13, 15 e 16 settembre inoltre Radio 105 sarà a Verona dove – nel corso di quattro puntate speciali di “105 Extra Live!” condotte da Ylenia e Dario Spada – trasmetterà in diretta i momenti più salienti dei concerti e raccoglierà dalle voci di Elisa e degli artisti suoi ospiti le emozioni del momento. L’esclusivo backstage vivrà sui social network di Radio 105.

Trenitalia, in collaborazione con F&P Group, offre un’ottima opportunità per andare a Verona ed assistere ai quattro grandi eventi live di ELISA – Together Here We Are. Chi ha acquistato un biglietto per il concerto, potrà viaggiare sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Intercity Notte di Trenitalia con il 30% di sconto sul prezzo Base grazie all’offerta “Speciale Eventi” dedicata ai fan di Elisa.

I circuiti ufficiali autorizzati alla vendita dei biglietti di “ELISA ’97 – ‘17” sono Ticketone.it e punti di vendita TicketOne e Unicredit. Il prezzo del biglietto è quello stabilito da F&P Group e non deve essere modificato senza sua autorizzazione.