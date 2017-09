Maroon 5, “What lovers do”

Milano, 12 settembre 2017. Sarà disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 15 settembre “WHAT LOVERS DO”, il nuovo singolo dei MAROON 5 featuring SZA.

Per questa nuova canzone, già disponibile in tutti gli store digitali (http://smarturl.it/WhatLoversDo), la band californiana che vanta in curriculum tre GRAMMY® Award, ha voluto accanto a sé la talentuosa SZA. “What Lovers Do” è tra i brani più ascoltati su Spotify nel mondo (#21 posizione).

“What Lovers Do”, di cui si attende il video che come da tradizione Maroon 5 sarà sicuramente qualcosa di cinematografico, arriva dopo il successo di una serie di singoli pubblicati dai Maroon 5 in questi mesi. Nel frattempo è possibile guardare il lyric Video su https://youtu.be/3NmGGGlHpxQ.

Lo scorso febbraio la band capitanata da Adam Levine aveva lanciato l’ipnotica “COLD” con la collaborazione di Future totalizzando oltre 236 milioni di stream su Spotify e 104 milioni di views su YouTube/VEVO.

Prima di “COLD” un altro successo con “DON’T WANNA KNOW” featuring Kendrick Lamar, brano Top10 nei principali mercati del mondo che ha totalizzato oltre 320 milioni di views.

I Maroon 5 sono attualmente impegnati in un lungo tour mondiale. Queste le prossime date:

September 12th Panama City, Panama Estadio Nacional Rod Carew

September 14th Curitiba, Brazil Estadio Couto Pereira

September 16th Rio De Janeiro, Brazil Rock N Rio

September 19th Lima, Peru Estadio Nacional

September 21st Guatemala City, Guatemala Explanada Cardales Cayala

