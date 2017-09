Maluma, l’artista rivelazione del momento

L’artista rivelazione del momento MALUMA

LIVE VENERDì 6 OTTOBRE @PalaYamamay – Busto Arsizio (MI)

Il giovane idolo della musica latina MALUMA arriva in Italia per un imperdibile live venerdì 6 ottobre al PalaYamamay di Busto Arsizio (MI).

L’artista rivelazione del momento ha segnato un nuovo record per il suo videoclip in lingua spagnola di “FELICES LOS 4” totalizzando 10,2 mln di visualizzazioni in 24 ore. Pubblicato a giugno il brano ha superato ad oggi 900 mln di visualizzazioni.

Il cantautore colombiano salirà sul palco del Pala Yamamay il 6 ottobre per un incredibile concerto live.

Maluma, all’anagrafe Juan Luis Lodono Arias, vanta collaborazioni con artisti del calibro di Shakira, Ricky Martin e tanti altri. Nel 2013 ha ricevuto una nomination ai Latin Grammy come New Best Artist, mentre l’anno successivo ha vinto l’MTV Millenial Award come Artist of the Year per la Colombia.

Maluma è stato anche coach del talent show La Voz (The Voice) Kids Colombia. Un’artista diventato una star anche sui social dove conta oltre 23 milioni di fan.

Maluma è l’unico artista ad avere sei canzoni nella classifica quotidiana Top 50 dei video più visti su YouTube, ed è stabilmente al vertice delle classifiche globali per numero di visualizzazioni. Tra i suoi video recenti, “Chantaje” (Shakira ft. Maluma) ha superato 1 miliardo e 400 milioni di views su Vevo/YouTube, “Vente Pa ‘Ca” (Ricky Martin ft. Maluma) ne conta oltre 1 miliardo e “Sin Contrato” più di 760 milioni.

MALUMA è l’idolo della musica latina di nuova generazione e una delle voci emergenti più importanti dell’industria discografica. Juan Luis Londoño Arias, ha creato il suo nome d’arte Maluma unendo le prime due lettere dei nomi di sua mamma, di suo papà e di sua sorella.

Maluma è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 23 milioni di fan su Facebook, 3,7 milioni di follower su Twitter e un’incredibile 23 milioni di follower su Instagram (che lo rendono l’artista maschile latino più seguito su Instagram). Il suo canale ufficiale Vevo/Youtube ha totalizzato oltre 4 miliardi di visualizzazioni.

Nel 2015 ha pubblicato l’album “Pretty Boy Dirty Boy” (Sony Music US Latin), che ha debuttato al #1. Nel suo primo anno e mezzo nel mercato statunitense, Maluma ha piazzato cinque canzoni #1 della Latin Airplay Chart di Billboard. È inoltre il più giovane artista ad aver raggiunto contemporaneamente il #1 e il # 2 della Latin Airplay Chart di Billboard (con “Sin Contrato” e “Chantaje”)

Costi

Primo Anello 52,50 + d.p.

Secondo Anello 42,50 + d.p.

Parterre 62,50 + d.p.

MALUMA

