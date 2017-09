ITALO LANCIA BUSINESS PASS: CARTA DEDICATA AI CLIENTI BUSINESS CHE PERMETTE DI RISPARMIARE SUBITO IL 40% SUI VIAGGI DI LAVORO EFFETTUATI CON ITALO

È POSSIBILE UTILIZZARE LA BUSINESS PASS PER ACQUISTARE TRASFERTE DI LAVORO E VIAGGI SU TUTTE LE TRATTE DEL NETWORK ITALO

Roma, 13 Settembre 2017. Italo presenta Business Pass, la nuova offerta dedicata ai professionisti titolari di una partita IVA e alle piccole e medie imprese per incontrare le esigenze del mondo business. Da oggi è possibile acquistare la carta, del valore di 1.000€, e pagarla solamente 600€ risparmiando in anticipo il 40%!

È possibile richiedere la Italo Business Pass sia da desktop che da mobile sul sito “italotreno.it”* e le modalità di acquisto sono molto semplici: basta inserire i propri dati personali e la propria partita IVA. Grazie alla fatturazione automatica si riceverà comodamente la fattura relativa all’acquisto della propria Italo Business Pass evitando così di dover fare richiesta per ogni biglietto prenotato.

Con Italo Business Pass si acquista in anticipo la propria carta ed i benefit sono immediati, con sconti fino al 40%: è infatti possibile comperare titoli di viaggio in tariffa Flex in ogni ambiente di viaggio** lungo tutte le tratte del network NTV, godendo della massima disponibilità che la tariffa offre. La Italo Business Pass non è nominativa e i biglietti acquistati possono essere intestati anche ad un altro passeggero.

Dalla propria area personale è possibile controllare velocemente il credito disponibile e i movimenti effettuati, acquistare biglietti e modificare o cancellare quelli prenotati. Per accedere alla propria carta si va sul sito italotreno.it, si clicca sul link “Prenota con Business Pass” e si inserisce il numero della carta oppure la propria email con relativa password.

Questo nuovo strumento di pagamento è stato sviluppato da Domec, FinTech Company attiva nel settore dei sistemi innovativi di Pagamento e della Loyalty digitale. Oltre allo sviluppo della soluzione e l’integrazione con i sistemi di Italo, Domec avrà cura della gestione del borsellino elettronico privativo legato a ciascuna carta e tutte le operazioni correlate.

In questo modo i tanti business travellers, che ogni giorno utilizzano i treni Italo per spostarsi lungo il Paese, avranno ancora più vantaggi e comodità dedicati interamente alle loro esigenze.

Italo Business Pass si va ad aggiungere agli altri prodotti ideati per i viaggi di lavoro come: Italo Impresa, offerta rivolta alle piccole e medie imprese e Partite Iva che rimborsa il 50% della spesa dei biglietti acquistati in tariffa Flex e in ambiente Prima e Comfort; e Carnet 10×6 ossia l’ideale per chi ha la necessità di viaggiare spesso tra 2 città. I Carnet 10×6 di Italo garantiscono 10 viaggi in ambiente Prima in entrambe le direzioni tra 2 città pagandone solo 6.

Note:

*non è possibile acquistarla da App

**ad eccezione della Club Executive