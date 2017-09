Fujifilm annuncia 3 novità di prodotto

Fujifilm è lieta di annunciare 3 novità di prodotto – la fotocamera mirrorless X-E3 e le ottiche XF80mm e GF45mm

FUJIFILM X-E3

È ultra-compatta, si fregia di uno stile telemetro, di una straordinaria qualità d’immagine e di una migliore operatività. L’impiego del processore d’immagine X-Processor Pro consente, sia nella fotografia sia nei video 4K, la migliore riproduzione colore della sua categoria. Realizzata per quei fotografi che desiderano caricare le proprie fotografie direttamente sui loro smartphone o tablet.

Fujifilm X-E3 sarà disponibile da fine settembre 2017 ai prezzi indicativi e suggeriti al pubblico:

X-E3 solo corpo a 919,99 euro Iva inclusa

X-E3 KIT 18/55mm a 1329,99 Iva inclusa

X-E3 KIT 23mmF2 a 1229,99 Iva inclusa

FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

La linea degli obiettivi XF per le fotocamere FUJIFILM Serie X si espande con l’obiettivo FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro, un medio tele macro con ingrandimento 1.0x. Grazie al suo design leggero e al potente stabilizzatore d’immagine, il nuovo obiettivo è l’ideale per scatti a mano libera con le fotocamere mirrorless FUJIFILM Serie X.

FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro sarà disponibile da novembre 2017 al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 1.349,99 euro Iva inclusa.

FUJINON GF45mmF2.8 R WR

Grazie al suo design compatto e leggero (un peso di soli 490 g), questo obiettivo è ideale per la fotografia di strada e quella documentaristica. Destinato alla FUJIFILM GFX 50S, fotocamera digitale di medio formato, sarà in vendita a novembre 2017. FUJINON GF45mmF2.8 R WR è un’ottica grandangolare altamente versatile con lunghezza focale equivalente a 36mm (nel formato 35mm) e luminosità pari a F2.8.

FUJINON GF45mmF2.8 R WR sarà disponibile da novembre 2017 al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 1.835,00 euro Iva inclusa.