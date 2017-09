“Fiori sui balconi” di Federica Abbate

FEDERICA ABBATE

DISPONIBILE DA OGGI “FIORI SUI BALCONI” IL SINGOLO CHE SEGNA IL SUO ESORDIO COME CANTAUTRICE

Da oggi 8 settembre è in radio e disponibile in streaming e download “FIORI SUI BALCONI” (Carosello Records), il primo singolo di Federica Abbate che segna il suo esordio come cantautrice.

Il singolo è disponibile in streaming e negli stores digitali a questo link:

http://radi.al/FioriSuiBalconi

“FIORI SUI BALCONI”,prodotto da Takagi e Ketra, è descritto così da Federica: <<“Fiori sui balconi” è in realtà un gioco di parole che sta per “fuori come un balcone”. Il brano parla di me in prima persona, ma penso che tanti miei coetanei (e non) possano rispecchiarsi nel testo che parla della difficoltà di vivere oggi in un mondo estremamente selettivo, che fissa una rigida linea di demarcazione tra Vincenti/Perdenti, Forti/Deboli, Accettati/Esclusi. Il brano parla di tutto questo, ponendo l’accento sul concetto di “fuori”.

Fuori come “tagliato fuori”: sentirsi inadatti, inadeguati, non all’altezza. Fuori luogo per l’appunto.

Ma fuori anche come “stare fuori”, ossia il bisogno che spesso i giovani hanno di esagerare e andare oltre per evadere dalla quotidianità e dai problemi di tutti i giorni. Uno strafare che spesso si chiude in un infinito loop che non porta da nessuna parte. Da un lato, quindi, l’inconcludenza, dall’altro la voglia di “tirarsi fuori” per riprovarci, crederci ancora e sognare>>.

Federica Abbate, dopo essersi affermata come prolifica hit-maker scrivendo per altri artisti brani di grandissimo successo come “Roma–Bangkok” o “L’amore eternit” per un totale di oltre 400 milioni di views, è adesso pronta ad esordire con un brano scritto e, per la prima volta, interpretato interamente da lei.

Il 5 settembre Federica Abbate ha presentato il singolo in anteprima nel corso della MILANO YOUTUBE WEEK.

Federica Abbate nasce a Milano nel 1991. I genitori si accorgono subito della predisposizione naturale che la figlia ha per la musica grazie al dono del cosiddetto “orecchio assoluto”. Nel 2013 partecipa al concorso per giovani autori “Genova per voi”, vincendo e aggiudicandosi un contratto come autrice per la Universal Music Publishing. Definita dai media “penna di platino”, scrive hit per Fedez (L’amore eternit, 21 grammi), Baby K (Roma-Bangkok) e Francesca Michielin (Nessun grado di separazione). Non solo: Federica continua tuttora la sua attività di autrice e tra gli artisti che cantano sue canzoni ci sono Alessandra Amoroso, Lorenzo Fragola, Giusy Ferreri, Jake La Furia, Michele Bravi e molti altri.

A marzo 2016 firma un contratto discografico con Carosello Records per il suo primo progetto artistico nelle vesti di cantautrice.