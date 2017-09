Evanescence a Milano

«Suonano la musica che amano e si sono creati uno stile personale inconfondibile, amatissimo dal pubblico» – Rockol

2 GRAMMY AWARDS, 4 ALBUM, OLTRE 406 MILIONI DI VIEWS SU YOUTUBE PER “MY IMMORTAL” E PER “BRING ME TO LIFE”

DOPO IL SOLD OUT DI LUGLIO TORNA A MILANO

UNA DELLE BAND PIÚ EPICHE DEL PANORAMA DELLA MUSICA ROCK CON UNO SHOW NUOVO A TEATRO E UNA GRANDE ORCHESTRA

BRANI RIARRANGIATI IN VERSIONE ACUSTICA PER L’UNICA ATTESISSIMA DATA ITALIANA DEL SUO “SYNTHESIS LIVE TOUR”!

EVANESCENCE

19 MARZO 2018

MILANO @ TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

Apertura Porta: 19.00

Inizio Concerti: 21.00

Prezzo Biglietti:

Platea Bassa – Synthesis Pre-show Experience with Evanescence*: €335 + €12,75 ddp

Platea Bassa – Evanescence Synthesis VIP Bundle**: €170 + €12,75 ddp

Platea Bassa – € 85,00 + €12,75 ddp

Platea Alta – € 75,00 + €11,25 ddp

Prima Galleria – € 60,00 + €9 ddp

Seconda Galleria – € 50,00 + €7,5 ddp

Prevendite Autorizzate:

Ticketone – www.ticketone.it – 892.101

Dettagli pacchetto VIP “Synthesis Pre-show Experience with Evanescence”:

Dettagli pacchetto VIP “Evanescence Synthesis VIP Bundle”:

Biglietti disponibili in esclusiva presale Vivo Club, per 24h, a partire dalle ore 10:00 di giovedì 21 settembre 2017, su Ticketone.it dalle ore 10.00 di venerdì 22 settembre 2017 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 10.00 di lunedì 25 settembre 2017

Dopo aver infiammato il pubblico italiano a luglio con un live tutto esaurito, gli Evanescence tornano a Milano per un’unica data della loro tournée mondiale, lunedì 19 marzo 2018 al Teatro degli Arcimboldi. Sarà uno show completamente diverso, dove la frontwoman Amy Lee con la sua voce e la sua grinta riarrangerà, in chiave prettamente acustica, i brani più celebri della loro carriera, accompagnata da una grande orchestra.

La band statunitense, pluripremiata ai Grammy Awards, sta per tornare il 10 novembre con “Synthesis”, probabilmente il loro album più ambizioso di sempre, dove, oltre a due brani inediti, rivisitano alcune delle loro migliori canzoni d’amore con l’aiuto di un’intera orchestra unita all’elettronica, agli strumenti della band e ai virtuosismi di voce e pianoforte di Amy Lee. Oggi il gruppo pubblica online anche la prima delle due tracce inedite, “Imperfection”. Mentre nell’altra, “Hi-Lo”, compare come special guest la famosa violista Lindsey Stirling.

A collaborare con la band è David Campbell, compositore canadese che in passato ha arrangiato gli archi dei tre album precedenti della band. Ad agosto è uscita la nuova versione di “Bring Me To Life”, rielaborata in versione orchestrata.

Lo scorso febbraio è uscito “Love Exists”, singolo di Amy Lee, cantautrice e leader della band. Il brano è un’inedita versione in inglese della canzone “L’amore esiste” di Francesca Michielin che Amy ha sentito alla radio, rimanendone molto colpita, mentre era in Italia per la registrazione di un videoclip.

Al termine della tourneé del 2012, che li ha visti calcare i palchi di tutto il mondo, gli Evanescence si prendono una lunga pausa. L’annuncio arriva proprio dalla cantante Amy Lee che, dal palco della Wembley Arena di Londra, dice “Alla fine di ogni lungo tour si ha bisogno di riordinare le proprie idee. Penso che alla fine della corsa prenderemo una pausa per un po’ per capirci qualcosa”. La loro hit più nota “Bring me to life”, colonna sonora del film Daredavil, compie 14 anni e supera 406 milioni di visualizzazioni su YouTube. Successo mondiale anche per “My immortal”, disco d’oro in Italia e oltre 406 milioni di views.

