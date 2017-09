Elisa: “Ogni istante” il nuovo singolo

Sarà in tutte le radio dal 22 settembre il nuovo singolo di Elisa “OGNI ISTANTE”, prodotto da Katoo, Andrea Rigonat e dalla stessa Elisa. Il brano nasce come una lettera sentita dell’artista verso i suoi fan, come ringraziamento per questi 20 anni vissuti insieme e segna l’inizio di un nuovo percorso artistico e discografico con Universal Music Italia.

La traccia, disponibile anche nella versione in lingua inglese con il titolo “Yours to keep”, è stata regalata in anteprima agli iscritti del “Fun Club” e a tutti gli spettatori dei concerti che si sono tenuti all’Arena di Verona questo mese. Dal 22 settembre entrambe le versioni del singolo saranno disponibili su tutte le piattaforme streaming e digital download: https://umi.lnk.to/ognistante

In occasione della Amazon Vinyl Week (23/29 ottobre) è stato realizzato un 45 giri esclusivo, dedicato a tutti gli amanti del genere, che contiene entrambe le versioni del singolo, in preorder dal 22 settembre e in uscita il prossimo 23 ottobre.