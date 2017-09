David Guetta a Milano

«Un dj incredibile» – Mirror

«Riesce sempre ad essere contemporaneo e visionario» – Billboard

«Un artista che scolpisce la musica» – The Guardian

LA SUPER STAR GLOBALE CON OLTRE 9 MILIONI DI ALBUM VENDUTI IN TUTTO IL MONDO

VINCITORE DI 2 GRAMMY AWARDS

DOPO AVER DOMINATO L’ESTATE CON IL SINGOLO “2U” CON JUSTIN BIEBER CERTIFICATO PLATINO IN ITALIA E DOPO IL SUCCESSO DEL CONCERTO DI PADOVA TORNA A MILANO CON UN NUOVO LIVE DAVID GUETTA

20 GENNAIO 2018

ASSAGO (MILANO) @ MEDIOLANUM FORUM

Apertura Porte: 18.00

Inizio Concerto: 21.00

Prezzo biglietti:

Golden Circle – Parterre in piedi – € 70,00 + 10,5 ddp

Parterre in piedi – € 45,00 + 6,75 ddp

Tribuna Numerata – Anello A – € 50,00 7,5 ddp

Tribuna Gold Numerata – Anello B – € 50,00 + 7,5 ddp

Anello B e C Non Numerato – € 45,00 + 6,75 ddp

Biglietti disponibili in esclusiva presale Vivo Club, solo per 24h, a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 6 settembre 2017, su Ticketone.it dalle ore 10.00 di giovedì 7 settembre e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 10.00 di sabato 9 settembre 2017.

Prevendite Autorizzate:

Ticketone.it www.ticketone.it

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Dopo il clamoroso successo lo scorso 28 luglio al Postepay Sound Festival di Padova, torna in Italia David Guetta: sarà la città di Milano ad ospitare sabato 20 gennaio 2018 l’incredibile show del DJ di fama mondiale che farà ballare il pubblico di Milano con uno spettacolo che rimarrà impresso nella memoria!

Nell’ultimo live le aspettative sono state confermate: un impianto luci e laser di primo livello, tre pannelli a LED, uno centrale e due laterali, tramite i quali sono stati trasmessi dei visual, ed insieme alla musica ha regalato ai fan un party a 360°.

A giugno è uscito il nuovo singolo “2U” in collaborazione con Justin Bieber che è stato certificato Platino in Italia ed è stata una delle hit dell’estate. Il brano è il risultato di una perfetta alchimia in cui il produttore francese mantiene fede alle sue caratteristiche stilistiche fondendo la musica elettronica a dei beat urban, intrecciandoli con la linea vocale unica di Justin Bieber. Guarda il video: https://youtu.be/RqcjBLMaWCg

Il 2016 viene segnato dalla collaborazione tra David Guetta e l’artista tedesco Robin Schulz con “Shed a light”. Ad aiutare il progetto anche i Cheat Codes, trio elettronico che fa base a Los Angeles. La hit, certificata Platino per le vendite in Italia, ha raggiunto più di 216 milioni di streaming quotidiani in tutto il mondo ed è stata in Top 10 di iTunes in 40 Paesi.

A settembre 2016 è invece uscita “Would I Lie to You Baby”, una produzione pensata insieme al francese, Cedric Gervails, e al cantante americano, Chris Willis. Il brano, certificato disco d’oro in Italia, ha raggiunto più di 71 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il 27 novembre 2015 è uscito “Listen Again”, il repack del successo internazionale dell’album ‘Listen’ di David Guetta che contiene le 14 tracce originali e 8 inediti in un doppio cd. Il sesto album del Dj è ricco di collaborazioni stellari, tra cui: Nicki Minaj, Sia, John Legend, Emilie Sandé, Afrojack e tanti, tanti altri.

David Guetta è uno dei DJ più ambiti al mondo, con un livello di celebrità irraggiungibile per molti. Ha creato un ponte tra la musica urban ed elettronica e ha collaborato coi più grandi artisti in circolazione nell’arco della sua carriera. Ha venduto circa 50 milioni di copie tra album e singoli, totalizzato più di 10 miliardi di streaming tra YouTube e Spotify, innumerevoli singoli al n°1 e dischi di Platino e D’Oro. Ha vinto due Grammy, un Billboard award come Top Dance/Electronic artist e ha il seguito più grande per un DJ/Producer sui social network, e sembra che il fascino globale di David sia destinato a non fermarsi mai.

