Benjamin Clementine- nuovo album : “I Tell A Fly”

Esce oggi in tutto il mondo “I TELL A FLY” (Virgin EMI/Capital Records), il nuovo atteso album di BENJAMIN CLEMENTINE, cantante, autore e poeta inglese (ma francese d’adozione) tornato sulla scena discografica dopo lo strabiliante debutto, due anni fa, con l’album “At Least For Now” (album del 2015 che gli è valso un Mercury Music Prize).

Tra i due album tante date live in tutto il mondo e la collaborazione con i Gorillaz in “Hallelujah Money”.

Questa la tracklist del Nuovo lavoro discografico: “Farewell Sonata”, “God Save The jungle”, “Better Sorry than Safe”, “Phantom of Aleppoville”, “Paris Cor Blimey”, “Jupiter”, “Ode From Joyce”, “One Awkward Fish”, “By The Ports of Europe”, “Quintessence”, “Ave Dreamer”.