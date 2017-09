10° Corrincesano di Cesano Maderno

Domenica 24 settembre a Cesano Maderno si corre la 10° edizione della Corrincesano, ottava prova del circuito Corrimilano. E così abbiamo subito svelato le novità dell’edizione del decennale. Per la prima volta si correrà di domenica anziché il tradizionale sabato, e non sarà più “by night” perché si svolgerà la mattina (start ore 9:15).

Un bel cambio di rotta per la gare che vanta uno dei percorsi più suggestivi e affascinanti del milanese. E anche qui l’organizzazione dell’Atletica Cesano Maderno non ha fatto mancare le novità. Il percorso si presenta notevolmente modificato. La partenza è dalla artistica Piazza Arese, di fronte al Comune, poi la strada si tuffa nell’aristocratico Parco Borromeo che sarà attraversato per ben 2 dei 5 km che compongono il giro. Un paio di strappi in salita serviranno a rendere ancor più tecnica la gara, che si sviluppa su 10 km (due giri).

Claudia Gelsomino e Salvatore Ciconte sono i campioni in carica, in un albo d’oro che vede le vittorie anche degli olimpici Danilo Goffi e Ornella Ferrara.

In coda alla gara FIDAL partirà la family run, libera di svilupparsi su uno o due giri.

Alla partenza sarà invece celebrato un minuto di silenzio per commemorare la recente scomparsa di Vittorio Maggioni, storico primo presidente dell’Atletica Cesano, che da atleta negli anni ’50 fu azzurro e dominatore dei 1500, delle siepi e degli 800, vincendo 8 titoli italiani.

Iscrizioni sul sito: https://www.endu.net/events/corrincesano-by-night/entry