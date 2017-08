Valorizzare eccellenze e giovani talenti

ASS PAROLINI E TAJANI:3 EVENTI IN AUTUNNO NATI DA COLLABORAZIONE TRA LE DUE ISTITUZIONI

“VALORIZZARE LE ECCELLENZE E I GIOVANI TALENTI CREATIVI”

Tre importanti eventi tra settembre e novembre 2017 con l’obiettivo di favorire la sinergia tra le imprese, le scuole di moda e design e le professioni creative. E un cartellone di iniziative aperte alla citta’ di Milano, azioni di comunicazione, sfilate ed occasioni formative per sostenere e promuovere i comparti del design e del fashion, ma anche momenti di confronto per comprendere l’evoluzione del mercato e opportunita’ per gli studenti e i giovani professionisti.

E’ quanto prevede una comunicazione presentata in Giunta dall’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini, che da’ avvio alla collaborazione tra Palazzo Lombardia e Comune di Milano in tema di sostegno ai settori della moda e del design.

ECCELLENZA RICONOSCIUTA NEL MONDO – “Sono tra i piu’ rilevanti per numero di occupati e valore aggiunto prodotto – ha commentato l’assessore Parolini -, pilastri dell’economia e dell’identita’ regionale e sinonimi di eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per innovazione e qualita’. Un primato tutto lombardo, che fa delle nostra regione, e in particolare di Milano, la capitale piu’ dinamica ed attraente in questi ambiti a livello internazionale”.

MODA E DESIGN, FATTORI DI ATTRATTIVITA’ – “Con il Comune di Milano – ha aggiunto Parolini – avviamo una specifica collaborazione per favorire, coinvolgendo le realta’ associative piu’ rappresentative e aprendoci alla citta’, un ulteriore sviluppo di questi settori. E per promuoverli come fattori di

attrattivita': sostenere infatti l’economia legata alla creativita’ significa favorire anche gli ingenti indotti legati al turismo, al commercio e soprattutto all’export, che questi settori continuano a generare per Milano e per l’intera regione”.

ASSESSORE TAJANI, VALORIZZARE GIOVANI TALENTI – “Tre appuntamenti che vedono la collaborazione tra Comune di Milano e Regione nel segno della valorizzazione dei giovani talenti creativi e del grande patrimonio manifatturiero fatto di artigianalita’, produzione e creativita’, che contraddistingue il Made in Italy nella Moda e nel Design”. Cosi’ l’assessore alle Politiche del lavoro, Attivita’ produttive, Commercio Moda e Design del Comune di Milano Cristina Tajani, la quale ha sottolineato che “grazie a queste iniziative vogliamo favore il dialogo reciproco tra scuole di formazione, piccole e medie imprese e giovani professionisti affinche’ Milano diventi sempre piu’ la vetrina internazionale e di confronto per quel patrimonio di conoscenze, creativita’ e competenze che tutto il mondo ci invidia”.

IL DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE PREVISTE – Di seguito il dettaglio delle iniziative in programma:

-26 settembre 2017 – “Magazzini Aperti on tour – Milano” presso Fabbrica del vapore: l’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le imprese, le scuole di moda e le professioni creative del territorio nel settore del tessile abbigliamento e accessori. L’evento avra’ luogo durante la “Settimana della moda – donna” e prevede la realizzazione di workshop con esperti del settore moda e sfilate di capi creati dagli studenti delle scuole della Citta’ Metropolitana di Milano e da fashion designer gia’ affermati.

-Ottobre 2017 – “Progetto Design Competition – Condivisione”:

l’iniziativa si terra’ durante la “Fall week design” (7-15

ottobre) e prevede l’esposizione dei quaranta prototipi realizzati da giovani designer in un percorso condotto in collaborazione con professionisti affermati ed imprese del settore.

-5-8 novembre 2017 – “Fashion Italia Graduate” a Base Milano:

iniziativa di quattro giorni aperta alla citta’ finalizzata a orientare i giovani che stanno sviluppando la propria formazione e a consentire ai professionisti e alle imprese del settore lo scouting di studenti e neo-diplomati delle scuole di moda lombarde. Sono inoltre previste sfilate, esposizioni, occasioni di supporto occupazionale, workshop per approfondire le dinamiche e le tendenze del settore moda. (Lnews )