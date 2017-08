Sladana Krstic presenta la sua nuova collezione

Sta presentando con sfilate in tutta Italia con qualche tappa anche in altri paesi d’ Europa la sua nuova collezione, la stilista croata Sladana Kristic.

Si tratta della Collezione Farnese.

A tal proposito ha dichiarato:

“Ho dedicato la mia ultima collezione A/I 2018 alla grande Collezione Farnese presente al grande MANN-Museo archeologico nazionale di Napoli, uno dei primi costruiti in Europa in un palazzo seicentesco tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento che vanta il piu ricco e pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti archeologici in Italia. Ho sfilato come una dei partecipanti del contest dell’Accademia di Gianni Molaro della trasmissione “Detto Fatto” , programma di spicco di Rai 2, nel marzo 2017 al MANN ispirandomi alla famosa Collezione Farnese presente nel museo che e una collezione di opere d’arte nata nel periodo rinescimentale su volontà di Alessandro Farnese.

L’elenco delle opere e molto vasto in ogni settore artistico ; vi sono infatti pitture, sculture, disegni, bronzi, arredi, cammei, monete da quali ho preso lo spunto per la collezione.

Ho utilizzato tessuti pregiati come la seta pura provieniente dalla Antica Persia e tessuto damascato, tutto accompagniato dai ricchi accesori rigorosamente fatti a mano”.

Vediamo ora di conoscere meglio Sladana…

Aveva solo sei anni Sladana Krstic quando disegnava le sue bambole su fogli di carta e poi si dilettava a creare per loro vestiti per poterle abbigliare come meglio poteva. La passione per la moda è nata dunque con lei.

Il suo primo bozzetto ha preso vita quando era ancora una ragazzina: allora frequentava la scuola media e- dopo aver svolto i compiti- amava trascorrere il tempo a disegnare e a fare figurini di moda.

Poi è riuscita a compiere studi mirati sia nel suo Paese d’ origine – la sua amatissima Croazia- sia in Italia, terra che l’ ha accolta come uno dei nuovi talenti della moda europea.

Tra i suoi estimatori si può annoverare il grande Gianni Molaro.

Importante è stata la sua esperienza al programma di Rai Due “Detto Fatto” che le ha permesso di farsi conoscere sempre a più ampio raggio non solo presso gli addetti ai lavori ma anche presso il grande pubblico che inizia a seguirla con sempre maggior interesse sulle sue pagine social.

Ed è in nome di questa nuova popolarità che cura ogni settimana una rubrica di ben tre pagine dedicata alla moda sul settimanale nazionale “DiTutto”.

Sladana non solo disegna le sue collezioni ma sceglie personalmente i tessuti con i quali poi vengono realizzati.

Abiti che lei ama descrivere come degli stupendi dipinti su tela.

Ed è infatti il colore- molto sgargiante- una delle caratteristiche fondamentali del suo stile.

Uno stile certamente vivace e- perchè no- eccentrico e adatto alla donna di oggi, forte e determinata, capace di lottare per la realizzazione dei propri sogni, sia privati sia di lavoro, ma dotata anche di un grande cuore.

Proprio come Sladana.

Pagina Ufficiale Facebook: https://www.facebook.com/SladanaKrsticFashionDesigner/

Sito web ufficiale:www.queenmood.com