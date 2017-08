Mostra Panini a Villa Carlotta

VILLA CARLOTTA OSPITA LA PREZIOSA MOSTRA

PERLE DI VETRO DELLA COLLEZIONE PANINI

Villa Carlotta (www.villacarlotta.it ) – bene demaniale dello Stato gestito e valorizzato dall’Ente Villa Carlotta che quest’anno celebra i suoi 90 anni di fondazione – con i suoi capolavori d’arte e l’esteso giardino botanico ha da sempre ospitato eventi di grande richiamo, secondo una tradizione comune a tutti i proprietari dell’antica dimora.

Continuando nella direzione tracciata dai suoi storici proprietari, Villa Carlotta apre le sue sale alla collezione di perle preziose di Augusto e Giuliana Panini, una straordinaria raccolta che racconta un viaggio affascinante nel tempo e nello spazio tra Venezia, il Medio Oriente e l’Africa.

La mostra si inserisce nella rassegna dal titolo “Intrecci di culture”, in programma dal 5 agosto al 24 settembre: Villa Carlotta è ora, come in passato, un luogo di incontro e di scambio in cui si confrontano e si intrecciano culture diverse, persone, tradizioni, abitudini, storie e forme d’arte.

Una collezione tutta dedicata a documentare la storia delle preziose perle di vetro che, con grande competenza, Augusto Panini ha raccolto dall’inizio degli anni ottanta durante i suoi viaggi di lavoro in Africa, estendendo il suo raggio d’azione a territori all’epoca poco noti al collezionismo internazionale specializzato in questo settore artistico.

Forse attratto dai colori e dai riflessi che questi piccoli oggetti sprigionavano, così simili a quelli dell’amato tessuto serico dalle tinte cangianti e dalla materia preziosa, Augusto Panini ha iniziato a collezionare quelle che sono diventate con il tempo le sue amate perle di vetro, preziose monete e merci di scambio utilizzate nel corso dei millenni dal periodo neolitico a oggi.

Attraverso le rotte commerciali più frequentate le perle di pietra, dapprima, e poi quelle di vetro hanno iniziato a diffondersi e a essere sempre più richieste, assumendo con il tempo forme più raffinate e ricercate come quelle più note veneziane, ovvero le famose murrine.

Così una selezionata scelta di questa importante collezione, nota a livello internazionale grazie al lavoro di valorizzazione condotto da Augusto Panini , viene proposta al pubblico di Villa Carlotta attraverso collane e altri preziosi monili e permette di seguire le rotte di antichi e moderni viaggiatori che hanno scelto in questo caso come meta per ammirarle il Lago di Como.

Villa Carlotta

Via Regina, 2

22016 Tremezzina – Loc. Tremezzo, Como

www.villacarlatta.it

tel. (+39) 0344 40405

segreteria@villacarlotta.it

ORARI 2017

DAL 1 APRILE AL 1 OTTOBRE

APERTURA: 9.00-19.30 (chiusura biglietteria ore 18.30) (chiusura museo ore 18.30)

TUTTI I MARTEDÌ DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO

APERTURA: 9.00-21.00(chiusura biglietteria ore 20.00)

DAL 2 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE

APERTURA: 09.30 – 17.00 (chiusura biglietteria ore 16.00)

TUTTI I WEEKEND DI NOVEMBRE

11-12-18-19-25-26 novembre

APERTURA: 10.00 – 16.30 (chiusura biglietteria ore 16.00)

APERTURA PONTE DELL’IMMACOLATA 2017

8-9-10 dicembre

APERTURA: 10.00-16.30 (chiusura biglietteria ore 16.00)