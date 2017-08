Morto Jerry Lewis

L’attore statunitense è morto oggi a Los Angeles all’età di 91 anni.

Il comico era famoso in tutto il mondo per i suoi film da ridere e a volte in coppia con Dean Martin

Lewis ha avuto a partire dagli anni ’80, una serie di problemi di salute, legati al cuore e poi un tumore alla prostata.

Tra i suoi film ricordiamo “Picchiatello”, “Le folli notti del dottor Jerryll” e molti altri

Il boom della commedia divertente aveva consacrato Lewis tra gli anni ’40 e ’70

La morte sembra sia avvenuta per cause naturali.

Davide Falco