Lavori metropolitana M2

INFRASTRUTTURE E ACCESSIBILITA’: DAL 7 AGOSTO LAVORI DI RESTYLING DELLA STAZIONE CENTRALE M2

Chiusura alternata delle banchine fino al 26 agosto

Prosegue il piano di rinnovo delle infrastrutture in metropolitana con il restyling della stazione di Centrale M2 e il miglioramento dell’accessibilità per i passeggeri con disabilità visiva.

Infatti, lunedì 7 agosto si parte con il rifacimento della pavimentazione delle banchine con segnaletica Loges.

Il rifacimento della pavimentazione al piano banchina rende necessaria la chiusura di ciascun marciapiede, per evitare che i numerosi passeggeri calpestino il suolo ancora in fase di maturazione. I treni in direzione Gessate/Cologno non effettueranno la fermata Centrale FS dal 7 al 16 agosto e, in direzione Assago/Abbiategrasso, dal 17 al 26 agosto.

I lavori prevedono anche il rifacimento completo della pavimentazione dell’intero piano e dei corridoi, la posa di nuovi percorsi e mappe tattili per persone non vedenti, la tinteggiatura delle pareti, il rifacimento dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di diffusione sonora. Le finiture saranno identiche a quelle eseguite al piano mezzanino, durante i lavori di preparazione di Expo 2015.

Anche se i lavori dureranno in tutto poco meno di quattro mesi, i disagi per i passeggeri saranno limitati a venti giorni, perché il rinnovo delle banchine si svolgerà nelle settimane centrali del mese di agosto, quando c’è un minore flusso di clienti.

Nello specifico: dal 7 al 16 agosto chi utilizza i treni diretti a Cologno Nord/Gessate dovrà scendere a Caiazzo, cambiare banchina e salire su un treno diretto a Assago/p.za Abbiategrasso per raggiungere stazione Centrale.

Dal 17 al 26 agosto, invece, per chi è diretto a Assago/p.za Abbiategrasso sarà necessario scendere a Gioia e prendere un treno in direzione Cologno Nord/Gessate che effettua regolarmente la fermata di Centrale.

Infine, dal 7 al 26 agosto resteranno chiusi i corridoi di collegamento tra la linea M2 e M3 in stazione Centrale che portano alla banchina interessata ai lavori.

Per arrivare a Centrale, si consiglia di utilizzare gli interscambi con la M3.

Per informare i passeggeri, Atm metterà in campo, già da domani 1 agosto, Assistenti alla Clientela dedicati che distribuiranno volantini informativi in italiano e inglese. È stato predisposto, inoltre, un piano d’informazione bilingue che prevede annunci in metropolitana e sui mezzi in superficie, info sul sito web Atm e sul canale Twitter dell’Azienda @atm_informa, messaggi sui monitor presenti in banchina e nelle stazioni e sulle paline e pensiline alle fermate di bus e tram.