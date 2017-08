Il Gran Ballo al tempo del Gattopardo

All’alba del 6 Agosto al teatro greco di Segesta per il Festival Dionisiache 2017

Uno spettacolo dalle magiche atmosfere gattopardiane con la lettura delle scene più belle del libro di Tomasi di Lampedusa. Alle 5 del mattino un’ alba che non avete mai visto prima

Teatro Antico 6 agosto – ore 05:00 ALBA

Compagnia Nazionale di Danza Storica “Harmonia Suave”

diretta da CARLA FAVATA

e con:

Attori: GIOVANNI CARTA, EMANUELA TROVATO

Note:

Vivere la magia e l’atmosfera romantica di un gran ballo ottocentesco. Assaporare le emozioni, la gioia, il tremito, forse dimenticato o completamente sconosciuto, dell’abbraccio di un valzer, dell’armonia di una quadriglia, della freschezza di una contraddanza. Lo slancio creativo, la passione intellettuale e l’accuratezza filologica delle ricerche della compagna “Harmonia Suave” danno vita a dei veri e propri capolavori che si vogliono rendere disponibili e accessibili per tutti. L’obiettivo primario è coinvolgere, ricreare oggi lo spirito della danza di società, fulcro e connessione di codici, significati e sensi culturali. Gattopardo riporta in auge la forma di divertimento più diffusa in tutta Europa nel corso del XIX secolo attraverso la proposta di danze coinvolgenti (quadriglie, contraddanze, valzer e mazurche)introdotte dagli aneddoti del Maestro di Cerimonie ed eseguite con i costumi e le musiche più brillanti e popolari dell’epoca.

Biglietteria:

Viva Ticket

Botteghino:

0924.953013 – 328.866.37.74 – 388.859.04.66

Info e prenotazioni:

370.137.97.58 – 0924.950.586