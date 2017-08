GRANDE SUCCESSO PER IL FESTIVAL GABER

OLTRE 30.000 PRESENZE PER 27 APPUNTAMENTI IN OTTO COMUNI TOSCANI

La quattordicesima edizione si conclude martedì 1 agosto

Con l’Incontro-Spettacolo Gaber e i cantautori, a cura di Giulio Casale a Montecatini, si conclude l’1 agosto la lunga serie di appuntamenti nella programmazione della quattordicesima edizione del Festival Gaber.

Fortemente voluto e promosso dal Comune di Camaiore, che ha ospitato tredici serate dell’intero Festival, anche quest’anno, con il sostegno della Regione Toscana, ha entusiasticamente fatto seguito l’ adesione di altri sette Comuni, per un totale di ventisette applauditissimi eventi.

“Dare continuità al messaggio senza tempo di Giorgio Gaber, portando le sue parole, i suoi pensieri tra la gente è una grandissima soddisfazione; farlo attraverso un percorso di tredici serate gratuite, tra musica e risate, con uno straordinario successo di pubblico lo è ancor di più. Il Festival ha saputo nel tempo cambiare pelle, portando nelle ultime due annate grandi protagonisti della scena musicale italiana in Piazza San Bernardino” – afferma il Sindaco del Comune di Camaiore Alessandro Del Dotto – “I miei sentiti ringraziamenti vanno alla Fondazione Gaber e a tutti quanti abbiano dato il proprio contributo al raggiungimento di questo risultato. Non vogliamo però adagiarci sugli allori, ma iniziare subito a pensare all’edizione 2018, quella del quindicinale dalla scomparsa di Giorgio Gaber, per preparare qualcosa di speciale.”

Da Pistoia a Prato, da Montecatini a Stazzema, da Livorno a Camaiore, da Vecchiano a Marciana Marina, le storiche piazze, i giardini, le fortezze, i parchi, i cortili e la mitica rotonda sul mare a Marina di Vecchiano, sono stati invasi da un pubblico festoso all’insegna di un divertimento culturalmente intelligente, con lunghi applausi nel nome e nel ricordo del Signor G.

Sull’onda del successo della passata edizione, per il secondo anno consecutivo, il Comune di Marciana Marina all’Isola d’Elba ha voluto rinnovare la propria adesione al Festival con una minirassegna di cinque serate nella bella piazza della Chiesa.

Anche il Comune di Montecatini Terme, rispetto alla passata edizione, ha ampliato la programmazione a tre appuntamenti, in un tripudio di curiosità, ilarità e spettacolarità presso le suggestive Terme Tamerici.

La Fondazione Gaber ringrazia tutti gli artisti, i comici, i cantanti, gli intrattenitori, i musicisti, Paolo Dal Bon e Lorenzo Luporini, che con le loro provocazioni hanno arricchito e deliziato le platee rivelando inediti aspetti umani e personali degli ospiti di questa edizione.

