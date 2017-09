Boomdabash in concerto a Carroponte, Sesto San Giovanni (Mi)

Venerdì 1 Settembre i Boomdabash fanno tappa finalmente a Sesto san giovanni (MI) presso Carroponte per un’attesa e irrinunciabile tappa live del loro “In un giorno qualsiasi tour”, tour che prende nome dall’omonima nuova hit della band, che li vedrà protagonisti in giro per l’Italia per tutta l’estate.

Considerata una delle migliori band reggae italiane, i BoomdaBash sono in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi raggae, soul, drum and bass e hip hop.

In questa nuova avventura live i quattro componenti del gruppo (Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra) proporranno dal vivo la loro hit “in un giorno qualsiasi”, singolo che anticipa l’uscita dell’atteso nuovo progetto della band salentina. Il brano, uscito lo scorso 2 Giugno e disponibile su tutte le principali piatteforme digitali, è una fresca esplosione di elementi diversi in cui sonorità pop s’intrecciano perfettamente con il raggae caraibico al quale i quattro ragazzi hanno abituato la loro fan base. Un pezzo di grande energia che ben rispecchia inoltre il caratteristico stile lover della band.

Accanto al nuovo brano durante le loro performance dal vivo non mancherà inoltre l’occasione di riascoltare i loro maggiori successi, da “Portami con te” a “Il solito Italiano” fino a “A tre passi da te”, ripercorrendo al contempo i momenti più salienti della loro carriera musicale.

Attraverso l’irrefrenabile carica che li contraddistingue da sempre sul palco, i Boomdabash sono pronti a far ballare il proprio pubblico e a firmare la colonna sonora di questa calda estate 2017.