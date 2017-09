Festa Oratorio San Carlo Novate

Novità per la festa dell’oratorio S. Carlo, il sabato sera arriva la band tribute di Vasco Rossi con il gruppo “Zeroalibi”.

Due giorni di festa, sabato 9 e domenica 10 settembre, in cui sono stati organizzati diversi momenti di intrattenimento, sport, socializzazione e la possibilità di mangiare al grill-ristorante, creato per l’occasione. Il programma prevede l’inizio della festa sabato 9 alle 15, con tornei di calcio e di beach volley. Per il volley le iscrizioni sono aperte a tutti, mentre per il calcio ci saranno già delle squadre selezionate.

Dalle 16 aprirà il punto ristoro dove si potranno consumare bibite, mentre il menu’ prevede antipasti con salumi e gnocco fritto, pachini, mozzarelle di bufala. I primi insalata di pasta, pesto, tonno o pasta alla amatriciana.

Pollo allo spiedo, verdure e piadine concludono la vasta scelta. Domenica mattina si inizia alle 11.30 con la S.Messa delle famiglie con i cresimati, pranzo, torneo di scopa e alle 16.30 la testimonianza di Andrea Pilotta, autore del libro “La rivoluzione d’amore”. Alle 17 caccia al tesoro e poi cena con l’aggiunta in menù di salamelle e polenta.

L’oratorio S. Carlo si trova in via Gran Paradiso, 2.