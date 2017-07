The War – Il Pianeta delle Scimmie

Quattro scimmie, a cui si unirà una bambina umana muta e poi una quinta scimmia che non conoscevano e che loro stessi sono molto stupiti di scoprire che è anch’essa intelligente come loro, vagano a cavallo per lande innevate alla ricerca di quest’ultimo fortino. Troveranno molto di più di quello che cercano.

Continuano le avventure di Cesare, la scimmia evoluta.

Come in Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, tornerà Michael Giacchino a occuparsi della colonna sonora.

Un film di Matt Reeves. Con Gabriel Chavarria, Woody Harrelson, Andy Serkis, Steve Zahn, Judy Greer, Sara Canning, Max Lloyd-Jones, Terry Notary.

Uscita giovedì 13 luglio 2017.

Genere: Fantascienza