SENSI D’ESTATE 2017

XVI EDIZIONE

Tutti i mercoledì dal 19 Luglio al 23 Agosto 2017

Museo Tattile Statale Omero – Corte della Mole Vanvitelliana, Ancona

Ingresso libero

ANCONA – Sedicesima edizione per la rassegna “Sensi d’estate” organizzata dal Museo Tattile Statale Omero alla Mole Vanvitelliana di Ancona dal 19 luglio al 23 agosto 2017. Gli spettacoli – dal comico alla lirica, dal jazz alle tradizionali sonorità della fisarmonica – si svolgono all’aperto, nella corte della Mole a partire dalle ore 21,30, con apertura serale del Museo Omero fino alle 24,00.

L’esordio di Sensi d’estate, mercoledì 19 luglio, è affidato alla verve comica di MAX PAIELLA, ospite fisso con i suoi personaggi e sketch musicali della celebre trasmissione di Rai Radio 2 “Il Ruggito del Coniglio” di Dose e Presta. Nello spettacolo SOLO per VOI l’attore romano porta in scena le imitazioni più esilaranti e le canzoni più divertenti del suo repertorio per un viaggio fra il serio e il faceto intorno alle emozioni. Mercoledì 26 Luglio l’eclettico sassofonista Massimo Valentini, collaboratore di Paolo Fresu e Javier Girotto, presenta il suo nuovo disco JUMBLE MUSIC, un autoritratto musicale, un ‘guazzabuglio’ di suoni e ritmi del Sud America a quelli dell’Est Europa. La serata del 2 Agosto è dedicata alla MUSICA DI GEORGE GERSHWIN, con un concerto comico teatrale dove l’attrice Clio Gaudenzi e il Gershwin Quintet, quattro sassofoniste e una pianista, guidano il pubblico alla scoperta dei due volti del grande musicista statunitense, da un lato il pianista che amava improvvisare melodie jazz e dall’altro il compositore ambizioso di farsi strada nel mondo della musica colta. Mercoledì 9 Agosto riscopriamo e rendiamo omaggio ad un personaggio anconetano Derna Scandali (2 febbraio 1912-10 marzo 2010) staffetta partigiana, operaia e sindacalista, un esempio di lotta per la libertà: il regista Antonio Lovascio muovendo dal libro “E le donne scoprirono il sindacato” di Laura Volponi ha costruito con l’attrice non vedente Stefania Terrè lo spettacolo DERNA “C’ho creduto con tutta me stessa”. Mercoledì 16 Agosto, grazie alle consueta collaborazione con gli Amici della Lirica “Franco Corelli” di Ancona le più celebri arie d’opera risuoneranno in tutta la Mole con un cast d’eccezione per LIRICA E DINTORNI: il soprano brasiliano Tatiana Vanderlei, il mezzosoprano georgiano Tinatin Nebunishvili, Marco Di Felice, baritono e il grande basso anconetano Andrea Silvestrelli, solista del Metropolitan di New York e di molti teatri internazionali. Chiude la rassegna il 23 Agosto la storica e famosa FISORCHESTRA Città di Castelfidardo, orchestra fondata dal Maestro Orfeo Burattini e composta da 16 fisarmonicisti provenienti anche da altre città italiane ed estere. L’orchestra, usando come base la fisarmonica e speciali strumenti elettronici costruiti appositamente, riesce ad ottenere effetti ricchi di sonorità e timbriche sorprendenti: si ha la sensazione di ascoltare una grande orchestra sinfonica.

Spettacoli e ingresso al museo sono gratuiti. In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Sperimentale “L. Arena”, via Redipuglia n°59 di Ancona.

Il calendario degli spettacoli è arricchito quest’anno da due incontri-dibattito il 9 e il 23 agosto nella sala conferenze del Museo Omero alle ore 21 per promuovere un corretto stile di vita nell’ambito del progetto “Spazio Salute”, la postazione itinerante attivata anche alla Mole per facilitare e sostenere l’accesso ai servizi sanitari e socio sanitari dell’Area Vasta 2.

Come gli anni scorsi il nostro pubblico potrà sostenere l’Associazione “Per il Museo Tattile Statale Omero Onlus” che aiuta da anni il Museo Omero nella realizzazione delle sue attività; il giorno 23 agosto le donazioni raccolte verranno devolute all’ICOM Marche per la campagna nazionale “Adotta un museo” che prevede un concreto aiuto ai musei marchigiani colpiti dal sisma.

La rassegna Sensi d’estate 2017 è realizzata dal Museo Tattile Statale Omero in collaborazione con il Comune di Ancona – La Mole Ancona, Opera Società Cooperativa, Associazione “Per il Museo Tattile Statale Omero” ONLUS e con il supporto dei volontari del Servizio Civile Nazionale.

INFO

Museo Tattile Statale Omero, Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28, 60121 Ancona

Tel +39 071 28 11 935 info@museoomero.it www.museoomero.it

#museoomero #sensidestate2017 Facebook, Twitter, Instagram, Google+

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO SOLO PER VOI DI E CON MAX PAIELLA

Le emozioni ci avvolgono, ci sovrastano, in ogni momento della giornata. Cerchiamo disperatamente di venire a capo del nostro groviglio emotivo senza lasciarci travolgere, sapendo già che, alla fine, le emozioni l’avranno sempre vinta loro. E allora? Come imparare a gestirle, a contenerle? A superare il nostro stato primordiale e meritare un posto nella piramide evolutiva? A evitare di essere emarginati socialmente, licenziati da ogni posto di lavoro, rifiutati dagli amici, evitati dai parenti? Meglio di un weekend in un monastero tibetano, o di una dieta rigorosa a base di allucinogeni sudamericani, ci pensa Max Paiella a “costruire” il manuale di sopravvivenza emozionale più divertente che possiate immaginare. Fantasista e cantastorie, Paiella si muove tra il serio e il faceto su un territorio spinoso. Imbracciando la chitarra ci guida attraverso le nostre zone più oscure e più radiose, tra rabbia e felicità, malinconia e paura, segnando un percorso spensierato in compagnia dei suoi personaggi più strepitosi, delle sue imitazioni più esilaranti e soprattutto delle sue canzoni più emozionanti. Perché emozionarsi in realtà è il miglior modo di volersi bene.

26 LUGLIO JUMBLE MUSIC DI MASSIMO VALENTINI

Massimo Valentini sax soprano e baritono

Paolo Sorci chitarra – elettrica e acustica

Filippo Macchiarelli – basso

Andres Langer – piano

Gianluca Nanni – batteria e percussioni

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO ore 21,30 LA MUSICA DI GEORGE GERSHWIN

Clio Gaudenzi e GERSHWIN QUINTET

LETIZIA RAGAZZINI – sax soprano

MARIELLA DONNALOIA – sax contralto

ISABELLA FABBRI – sax tenore

LAURA ROCCHEGIANI – sax baritono

MARIA GIULIA CESTER – pianoforte

9 AGOSTO ore 21,30 DERNA “C’HO CREDUTO CON TUTTA ME STESSA”

con Stefania Terré

regia di Antonio Lovascio

consulenza musicale di Sauro Cesaretti

tratto dal libro di Laura Volponi

16 AGOSTO LIRICA E DINTORNI

Tatiana Vanderlei – soprano

Tinatin Nebunishvili – mezzosoprano

Marco Di Felice – baritono

Andrea Silvestrelli – basso

23 AGOSTO FISORCHESTRA Città di Castelfidardo